La Banda Marco Flores y La Jerez Fueron Atacados a Balazos Cuando Regresaban de una Presentación

La agrupación Marco Flores y La Jerez, informó a través de redes sociales que fue blanco de un ataque armado cuando volvía de una presentación en Tlaxiaco, Oaxaca, para dirigirse al municipio de Jerez, Zacatecas.

El cantante Marco señaló la inseguridad que se vive en las carreteras del país, así como mencionó que el terror y la incertidumbre se apoderó de la banda ante la agresión que dejó varios impactos de arma de fuego en el autobús oficial donde iban a bordo.

Continúa la inseguridad en las carreteras y ahora las víctimas fuimos nosotros, cuando regresábamos de una presentación en Tlaxiaco, Oaxaca. El autobús recibió varios impactos de arma de fuego, por fortuna personal del staff y de la banda salieron ilesos, gracias a Dios Página oficial de Marco Flores y La Jerez

No se reportaron personas lesionadas tras el ataque, sólo daños materiales, y hasta el momento no hay detenidos por estos hechos, así como tampoco se ha informado el móvil de la agresión.

Este 21 de octubre, un día después de que ocurrieron los hechos, la banda compartió que volvieron a salir a trabajar, por lo que solicitó cuidar a todo aquel que viaje en carretera debido a la situación de inseguridad y violencia que se vive en el país.

