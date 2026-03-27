Anuncian Nuevo Vuelo Zacatecas-Guadalajara; Estos son Todos los Detalles

Miles de ciudadanos se podrán ahorrar hasta cinco horas en carretera para viajar a Guadalajara

El vuelo hará que los pasajeros aprovechen su tiempo en destinos nacionales e internacionales. Foto: N+

En Zacatecas, comenzará a operar un nuevo vuelo entre la entidad y Guadalajara; contará con tres salidas a la semana, lo que permitirá a los pasajeros conectar de forma más sencilla y segura con otros destinos del país o el extranjero desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

¿Cuándo operará el vuelo de Zacatecas a Guadalajara?

De acuerdo con Le Roy Barragán Ocampo, Secretario de Turismo de Zacatecas, el vuelo de Zacatecas a Guadalajara comenzará a operar desde el 2 de junio de 2026.

“Sí, efectivamente, aparte, como lo comentábamos, este, la ruta llega a Guadalajara; ya lo decía el secretario de Economía, nos desplaza a una cantidad enorme de destino”, agregó Le Roy Barragán Ocampo, Secretario de Turismo de Zacatecas.

Cabe mencionar que la principal ventaja para los usuarios será el tiempo: el trayecto tomará alrededor de una hora, muy por debajo de las cuatro o cinco horas que implica viajar por carretera, lo que lo convierte en una opción más rápida y práctica para traslados cortos.

