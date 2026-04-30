Activan Protocolos de Seguridad por Presunta Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Zacatecas

Una presunta amenaza de tiroteo sacudió a la Secundaria Técnica 34, en Zacatecas; autoridades activaron los protocolos de seguridad e investigación ante el posible nexo de este hecho con retos en redes sociales.

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La amenaza no se confirmó si era real, aun así, se registró una menor asistencia de estudiantes como medida de prevención el pasado miércoles 29 de abril.

¿Qué se sabe de la amenaza de tiroteo en secundaria de Zacatecas?

La presunta amenaza de tiroteo fue encontrada escrita en uno de los baños de la Secundaria Técnica 34 ‘Francisco Tenamaxtle’, ubicada en la colonia Arturo Romo Macías, en la ciudad de Zacatecas. Esto movilizó a madres, padres de familia y personal docente.

Ante la situación, el Gobierno de Zacatecas informó que activó un protocolo preventivo en escuelas, luego de detectar este tipo de mensajes relacionados con retos virales que circulan en redes sociales. Además pidieron no ignorar estos casos, denunciar de inmediato y mantener comunicación entre escuelas, familias y corporaciones de seguridad.

Asimismo, autoridades reiteraron que se mantienen operativos de vigilancia con presencia preventiva en planteles. También hicieron un llamado a madres y padres para revisar el uso de celulares y la actividad de sus hijos en redes sociales, al considerar que muchos de estos comportamientos tienen origen fuera del entorno escolar y requieren atención desde casa.

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