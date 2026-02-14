Así Fue la Marcha Pacífica en Zacatecas en Memoria de 2 Mineros Localizados Sin Vida en Sinaloa

El sector minero de Zacatecas realizó una marcha pacífica este 14 de febrero para honrar la memoria y exigir justicia por los dos mineros zacatecanos localizados sin vida en Sinaloa. Más de 250 personas se reunieron en el lugar alrededor de las 11 de la noche, portando pancartas y consignas.

Nota relacionada: Convocan a Marcha Pacífica en Zacatecas en Memoria de 2 Mineros Localizados Sin Vida en Sinaloa

Entre las insignias destacaron mensajes como:

“Nos faltan 10”

“Porque los buscamos, porque los amamos”

“Ni uno más, ni un desaparecido más”

“No fue confusión, fue extorsión”

A la manifestación también se sumaron madres buscadoras pertenecientes a distintos colectivos, quienes acompañaron la exigencia de verdad y justicia.

Más de 250 personas se sumaron a la marcha. Foto: N+

¿Qué se sabe de la desaparición de los mineros originarios de Zacatecas?

Son 10 mineros los que desaparecieron en Concordia, Sinaloa, sin embargo, el 12 de febrero, la empresa canadiense Vizsla Silver, confirmó que 5 de ellos continúan en calidad de no localizados, después de que la FGR identificó 5 de los cuerpos encontrados en una presunta fosa clandestina, en la comunidad El Verde.

Fue el 10 de febrero cuando se confirmó que dos de estos mineros localizados sin vida, corresponden a José Angel e Ignacio Aurelio, cuyos cuerpos fueron trasladados hasta Zacatecas.

Las Noticias N+

Historias recomendadas:

Secretario de Seguridad de Zacatecas Declara Sobre Hechos de Violencia Cerca del Rancho Aguilar

Zacatecas Habilitará Tres Macrocentros Para Vacunación Contra El Sarampión ¿Dónde se Ubican?

“No Era un Ataque a Ellos”: Sheinbaum Sobre Enfrentamiento Cerca del Rancho Aguilar en Zacatecas