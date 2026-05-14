Trabajadora del Ayuntamiento Cae por una Ventana de la Presidencia Municipal de Zacatecas

Una trabajadora del ayuntamiento de Zacatecas cayó por una ventana del edificio de la Presidencia Municipal, por lo que recibió atención médica en el lugar y su estado de salud permanece reservado.

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El ventanal ya había presentado daño estructural

Los hechos ocurrieron poco después de las 10:30 de la mañana del 12 de mayo. De acuerdo a Protección Civil, anteriormente ya se había alertado sobre el mal estado del ventanal, el cual presentaba un daño estructural del 70%.

"Este vitral, pues estaba precisamente cubierto, desafortunadamente nuestra compañera trabajadora ya presentaba molestia, malestar, se precipita hacia la ventana, pierde el equilibrio y termina cayendo”, explicó Luis Felipe Santos Quintanilla, Coordinador de Protección Civil de Zacatecas.

La caída se suscitó en el transcurso de una junta en el interior del inmueble; de acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil, la mujer mencionó que no se encontraba en buen estado de salud antes de caerse.

“Se llevaba a cabo una reunión en este espacio, estaba este vidrio anteriormente, se había reportado con daños. Entonces, en el inter del cambio, pues se da este accidente. Desafortunadamente ya se sentía mal, se precipita hacia la ventana, pierde el equilibrio y termina cayendo”, manifestó Santos Quintanilla.

El cuerpo de Bomberos del ayuntamiento realizará un estudio para esclarecer los hechos e identificar riesgos en el inmueble.

José Alfredo Esquivel / N+ Zacatecas

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