Buscan Reducir Condena del Feminicida de Laura, Joven Embarazada Asesinada en Aguascalientes

En Aguascalientes, el 22 de febrero se cumplieron 7 años del feminicidio de Laura Angélica, joven de 17 años asesinada con 8 meses de gestación, en una vivienda del fraccionamiento Mujeres Ilustres.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre en Aguascalientes por Presuntamente Intentar Asesinar a su Bebé

Laura fue asesinada por Jesús ‘N’, su pareja y la causa fue un desacuerdo por el nacimiento del bebé y, aunque fue sentenciado a 75 años en prisión por el feminicidio y aborto doloso, su defensa busca reducir este castigo mediante recursos legales.

Temen que no haya justicia para Laura

A Sandra Sánchez, madre de Laura, le preocupa que se debilite la condena original y que la reparación del daño no sea cubierta por completo.

Seguimos en búsqueda de justicia y de todo eso porque pues, aunque ya se haya establecido una sentencia, no es una sentencia firme todavía

Sandra Sánchez, madre de Laura

Hasta el momento, la sentencia sigue vigente, pero la batalla legal continúa en los juzgados. Según Sandra, ya se han metido varios amparos, por lo que el proceso podría seguir durante muchos años.

Él tiene muchas oportunidades de meter amparos, entonces él se puede defender de cualquier cosa que tú metas y no estás a gusto con esa sentencia y quieres más, obviamente el puede seguir peleando

Sandra Sánchez, madre de Laura

Entre el desgaste de un camino que parece no tener fin y el eco de los recuerdos, Sandra y su equipo legal no bajarán la guardia. Su lucha es un acto de amor frente a la adversidad, por ello, buscará que se priorice y garantice el derecho a la justicia de su hija y de su nieta por encima de todo.

Luis Ángel Álvarez / N+

Historias recomendadas: