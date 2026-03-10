Detienen a Hombre en Aguascalientes por Presuntamente Intentar Asesinar a su Bebé
El sujeto incluso enfrenta cargos por privación de la libertad, ya que llegó a encerrar a la bebé y a la madre
En Aguascalientes, fue detenido Jesús ‘N’, acusado de intentar asesinar a su hija recién nacida. Ahora enfrenta cargos por tentativa de feminicidio, violencia familiar y privación de la libertad.
Esto se sabe del caso
La Fiscalía General del Estado informó que el acusado presuntamente agredió en varias ocasiones a la menor, quien tenía pocos días de nacida, aparentemente bajo los efectos de sustancias.
Los hechos más recientes ocurrieron el 4 de marzo de 2026, cuando dejó a la bebé y a su madre encerradas en el domicilio, lo que fue reportado mediante una denuncia ciudadana.
La orden de aprehensión fue cumplimentada dentro del mismo centro penitenciario, donde el imputado quedó a disposición de un juez.
Oscar Verdin / N+
