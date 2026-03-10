Inicio Aguascalientes Detienen a Hombre en Aguascalientes por Presuntamente Intentar Asesinar a su Bebé

Detienen a Hombre en Aguascalientes por Presuntamente Intentar Asesinar a su Bebé

|

N+

-

El sujeto incluso enfrenta cargos por privación de la libertad, ya que llegó a encerrar a la bebé y a la madre

Detienen a hombre por intentar asesinar a bebé en Aguascalientes

Jesús 'N' quedó a disposición de un juez. Foto: Fiscalía General del Estado de Aguascalientes

COMPARTE:

En Aguascalientes, fue detenido Jesús ‘N’, acusado de intentar asesinar a su hija recién nacida. Ahora enfrenta cargos por tentativa de feminicidio, violencia familiar y privación de la libertad.

Esto se sabe del caso

La Fiscalía General del Estado informó que el acusado presuntamente agredió en varias ocasiones a la menor, quien tenía pocos días de nacida, aparentemente bajo los efectos de sustancias. 

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a Pareja que Sacó del Hospital Hidalgo a su Hijo Sin Autorización

Los hechos más recientes ocurrieron el 4 de marzo de 2026, cuando dejó a la bebé y a su madre encerradas en el domicilio, lo que fue reportado mediante una denuncia ciudadana. 

La orden de aprehensión fue cumplimentada dentro del mismo centro penitenciario, donde el imputado quedó a disposición de un juez.

Oscar Verdin / N+

Historias relacionadas: 

 

Inseguridad en MéxicoViolencia y Género
Inicio Aguascalientes Hombre detenido en aguascalientes por presuntamente intentar asesinar a bebe recien nacida