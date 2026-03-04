Encuentran a Exsacerdote Calcinado dentro de un Domicilio de Asientos, Aguascalientes

Enrique Hernández Pérez, un exsacerdote fue encontrado calcinado tras un incendio al interior de un domicilio en la cabecera municipal de Asientos, Aguascalientes, un hecho que ya es investigado por autoridades para determinar las causas del siniestro.

Noticia relacionada: Abren Módulo en Aguascalientes para Canjear Armas de Fuego por Incentivos Económicos

Hace más de 20 años que el exsacerdote abandonó el ministerio sacerdotal

Después de que este caso se difundió, la Diócesis de Aguascalientes dio a conocer que el hombre decidió abandonar el ministerio sacerdotal desde 2005 para dedicarse a proyectos personales, por lo que desde entonces, el hombre no mantenía relación con la institución religiosa.

Cabe señalar que las corporaciones de seguridad y personal de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se ha informado si el incendio fue provocado de manera accidental o a propósito por otras personas, sin embargo, será la autoridad correspondiente la que se encargue de investigar este suceso.

Óscar Ricardo Verdin Segura / N+

Historias recomendadas: