Localizan a Dos Hermanos sin Vida Dentro de Vivienda en Tlatlauquitepec, Puebla

La mañana de este sábado 13 de junio de 2026, dos hermanos fueron localizados sin vida al interior de una vivienda sobre la avenida Juárez, en la colonia Centro del municipio de Tlatlauquitepec en la Sierra Nororiental de Puebla.

Elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil acudieron al inmueble, ubicado a un costado de la carretera federal, donde confirmaron el fallecimiento de dos hombres.

Localizan a dos hermanos sin vida en colonia Centro de Tlatlauquitepec, Puebla

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan, de 20 años de edad, e Israel, de 27 años, quienes habitaban el domicilio en la colonia Centro donde ocurrió el hallazgo. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial las causas de muerte de los hermanos.

La zona fue acordonada para las labores de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, quienes realizaron el levantamiento de los indicios e iniciaron las diligencias correspondientes.

Hallan a hombre sin vida junto a vías del tren en Ignacio Romero Vargas, Puebla

Un hombre perdió la vida a un costado de las vías del tren en los límites de Cuautlancingo y la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de la ciudad de Puebla, autoridades investigan si se trató de un homicidio o un accidente.

Vecinos de la zona reportaron el pasado 12 de junio que una persona se encontraba tendida sin aparentes signos vitales en la calle Ferrocarril de la colonia Villa Olímpica.

Paramédicos de SUMA se movilizaron al sitio y confirmaron que el masculino de entre 40 y 45 años de edad ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo acordonaron la zona entre calle Grecia y Alemania para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ