Localizan a Dos Hermanos sin Vida Dentro de Vivienda en Tlatlauquitepec, Puebla

Los cuerpos fueron encontrados en un domicilio de la avenida Juárez, en la colonia Centro, sin conocerse las causas de las muertes.

Localizados Dos Hermanos Muertos Vivienda Colonia Centro Tlatlauquitepec PueblaFoto: Genaro Zepeda

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Dos hermanos hallados muertos en Tlatlauquitepec, Puebla. La policía investiga las causas. Conoce los detalles de este desconcertante suceso.

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