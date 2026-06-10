Abandonan el Cuerpo de un Hombre Muerto en San Miguel Canoa, Puebla

La mañana de este miércoles 10 de junio vecinos de la junta auxiliar San Miguel Canoa en Puebla reportaron el hallazgo de una persona sin vida en terrenos de cultivo a un costado de la calle de Las Flores.

Una usuaria mencionó que vió cómo dejaron al parecer a una persona tirada con huellas de violencia y sin poder respirar, cerca del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio y confirmaron que un masculino se encontraba sin signos vitales, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades competentes.

De acuerdo a información preliminar, la víctima se trató de un hombre de aproximadamente 30 años de edad cuya identidad permanece como desconocida, además, se sabe que vestía con ropa deportiva, un sudadera y pants negro con tenis blancos.

Localizan a un hombre sin vida en San Miguel Canoa, Puebla

El cadáver abandonado generó angustia entre los colonos quienes aseguran que necesitan mayor vigilancia en la zona ante la creciente inseguridad.

Minutos más tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para realizar la recolección de indicios y el levantamiento del cadáver, para posteriormente abrir una carpeta de investigación para dar con el o los responsables de este homicidio.

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Localizan un muerto en barranca de San Miguel Canoa en Puebla

El pasado 27 de mayo fue localizado un cadáver al interior de una barranca ubicada en San Miguel Canoa perteneciente a la ciudad de Puebla, cerca de las faldas de La Malinche.

Habitantes de la zona reportaron el cuerpo de una persona sin aparentes signos vitales alrededor de las 18:00 horas, por lo que rápidamente cuerpos de emergencias se movilizaron a la zona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó acabo el levantamiento del cadáver y con apoyo de binomios K9 iniciaron un operativo de búsqueda para dar con indicios de este asesinato.

La identidad de la persona aún no ha sido revelada, no obstante, el Ministerio Público ya abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Con información de N+

MCS