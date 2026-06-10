Abandonan el Cuerpo de un Hombre Muerto en San Miguel Canoa, Puebla

Elementos de seguridad se movilizaron a la calle de Las Flores en San Miguel Canoa tras el hallazgo de una persona sin vida.

Localizan un hombre muerto en Puebla.Foto: N+

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Inseguridad en San Miguel Canoa: Encuentran cadáver con signos de violencia. Fiscalía ya investiga. Comunidad exige mayor vigilancia. Conoce más sobre este caso.

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