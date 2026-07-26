Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 26 Julio 2026: Ganadores Sorteo Zodiaco Especial 1754

El Calendario de la Lotería Nacional de Julio está por concluir y hoy se celebra el Sorteo Especial 1754 que entrega 11 millones de pesos como Premio Mayor. Si compraste "cachito", en N+ te damos a conocer la lista completa de ganadores de la Lotería Nacional de este domingo 26 de julio de 2026.

El Sorteo Zodiaco Especial 1754 rinde homenaje al Centenario de la Federación Mexicana de Gimnasia, destacando que se ha convertido en un referente del deporte nacional.

Se trata del antepenúltimo Sorteo que celebra la Lotería Nacional en Julio 2026, y se realiza en una serie que ofrece un total de 43 millones 384 mil pesos repartidos en 22 mil premios.

Si aún no estás familiarizado con la dinámica de esta rifa, puedes consultar los resultados del Sorteo Zodiaco Especial 1750, celebrado en el mes de Junio 2026. Recuerda que por cada mes sólo se celebra una edición de este tipo.

¿Compraste "cachito" para la Lotería Nacional de Hoy 26 de julio de 2026? Conoce la lista completa de números ganadores. Foto: Facebook Lotenal.

¿A qué hora inicia y dónde ver el Sorteo Zodiaco 1754 de Lotería Nacional?

Si decidiste tentar a la suerte y compraste un cachito o la serie completa, vale la pena que sigas la transmisión en vivo del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional para que conozcas a los números ganadores de la noche.

Los Niños Gritones serán los encargados de dar a conocer los billetes ganadores y los premios que obtuvieron durante la ceremonia de premiación del Sorteo Zodiaco Especial 1754 de la Lotería Nacional de Hoy 26 de julio.

Sólo debes ubicar el canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal), específicamente el apartado de Juegos Tradicionales. Será en punto de las 20:00 horas cuando inicie la ceremonia de premiación en la que se darán a conocer los premios de este domingo.

También puedes seguir la transmisión en directo del Sorteo Zodiaco Especial 1754 en el siguiente video.

Resultados Lotería Nacional 26 de Julio 2026: Ganadores Sorteo Zodiaco Especial 1754

A partir de las 20:00 horas hallarás en este apartado el listado completo de números que resultaron ganadores en el Sorteo Zodiaco Especial 1754, así como los montos que obtuvieron.

Dado que participan 120 mil números o billetes numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los signos del Zodiaco. No sólo verás el número ganador sino a qué signo corresponde.

El número 1579 obtiene premio de 11,000,000.00 pesos - Géminis.

El número 3665 obtiene premio de 1,500,000.00 pesos - Tauro.

El número 0444 obtiene premio de 1,500,000.00 pesos - Géminis.

El número 9001 obtiene premio de 400,000.00 pesos - Escorpión.

El número 2129 obtiene premio de 400,000.00 pesos - Leo.

El número 0248 obtiene premio de 200,000.00 pesos - Piscis.

El número 9448 obtiene premio de 200,000.00 pesos - Virgo.

El número 8087 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Libra.

El número 0139 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Acuario.

El número 3947 obtiene premio de 120,000.00 pesos - Escorpión.

El número 7462 obtiene premio de 120,000.00 pesos - Tauro.

El número 2262 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Cáncer.

El número 2514 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Libra.

El número 5265 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Acuario.

El número 8818 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Piscis.

El número 5670 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Tauro.

El número 5148 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Sagitario.

El número 4346 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Escorpión.

El número 8340 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Capricornio.

El número 0500 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Capricornio.

El número 1829 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Aries.

¿Qué comprar para ganar el Premio Mayor de $11 Millones de la Lotería Nacional de Hoy?

En el Sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana. Si adquiriste una serie (20 cachitos), cuyo costo es de 700 pesos puedes obtener el premio mayor de 11 millones de pesos.

Mientras que al comprar un "cachito" o billete de la Lotería Nacional, cuyo costo es de 35 pesos, participas por premios de hasta 550 mil pesos.

SARR