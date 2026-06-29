Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 28 de Junio 2026: Ganadores Sorteo Zodiaco Especial 1750

Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco Especial 1750 que entrega 11 millones de pesos como Premio Mayor y en el que participan más de 120 mil billetes. Atento si compraste 'cachito', en N+ te damos a conocer la lista completa de ganadores y los premios que obtuvieron.

El Sorteo Zodiaco Especial, que se celebra un único domingo al mes, es la penúltima rifa del Calendario de la Lotería Nacional de Junio 2026. Se lleva a cabo en una serie y ofrece un total de 43 millones 384 mil pesos, repartidos en más de 22 mil premios.

Para que conozcas a los ganadores, la Lotería Nacional habilita una transmisión en vivo para seguir el Sorteo Zodiaco Especial a través de internet.

El "cachito" del Sorteo Zodiaco Especial 1750 de este domingo 28 de junio 2026 rinde homenaje al Mundial 2026 que tiene como una de sus sedes a México. Foto: Lotería Nacional.

¿Cómo ver el Sorteo Zodiaco Especial 1750 y a qué hora inicia?

La transmisión se habilita en el canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal) desde las 19:00 horas. Sin embargo es hasta las 20:00 horas cuando inicia la ceremonia de premiación.

La edición de este domingo del Sorteo Zodiaco Especial 1750 aún forma parte de la edición de "cachitos" coleccionables que la Lotenal lanzó con motivo del Mundial 2026.

Para poder ver en directo la ceremonia de Premiación con los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional, sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal).

Elige el apartado de "Sorteos Tradicionales".

Da clic en el apartado "En Directo".

Selecciona el video con la leyenda "Sorteo Zodiaco Especial 1750: Mundial de Futbol 2026".

O bien, observa la transmisión en directo de los resultados de la Lotería Nacional de Hoy 28 de junio 2026 en el video a continuación.

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1750 Hoy: Ganadores Lotería Nacional 28 de Junio 2026

En este apartado hallarás en punto de las 20:00 horas, el listado completo con todos los números mencionados por los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional de este domingo, así como los montos que obtuvieron.

El número 0490 obtiene premio de 11,000,000.00 pesos - Libra

El número 8857 obtiene premio de 1,500,000.00 pesos - Leo

El número 4323 obtiene premio de 1,500,000.00 pesos - Aries

El número 5577 obtiene premio de 400,000.00 pesos - Cáncer

El número 7832 obtiene premio de 400,000.00 pesos - Géminis

El número 2051 obtiene premio de 200,000.00 pesos - Libra

El número 8657 obtiene premio de 200,000.00 pesos - Piscis

El número 7308 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Sagitario

El número 2330 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Sagitario

El número 4180 obtiene premio de 120,000.00 pesos - Piscis

El número 0999 obtiene premio de 120,000.00 pesos - Capricornio

El número 6183 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Tauro

El número 9872 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Capricornio

El número 3628 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Capricornio

El número 4430 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Sagitario

El número 4687 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Piscis

El número 2763 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Virgo

El número 4561 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Libra

El número 1385 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Escorpión

El número 5579 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Géminis

El número 2795 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Aries

¿Qué comprar para ganar el Premio Mayor de $11 Millones de la Lotería Nacional de Hoy?

En el Sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana. Si adquiriste una serie (20 cachitos), cuyo costo es de 700 pesos puedes obtener el premio mayor de 11 millones de pesos.

Mientras que al comprar un "cachito" o billete de la Lotería Nacional, cuyo costo es de 35 pesos, participas por premios de hasta 550 mil pesos.

SARR