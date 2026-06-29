Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 28 de Junio 2026: Ganadores Sorteo Zodiaco Especial 1750

Los Niños Gritones de la Lotería Nacional darán a conocer la lista completa de ganadores, así como quién obtuvo el Premio Mayor de 11 millones de pesos

Niños Gritones de la Lotería Nacional. Resultados y Premios de Zodiaco Especial 1750¿Compraste 'cachito' para la Lotería Nacional de hoy? Conoce la lista completa del Sorteo Zodiaco Especial de este domingo 28 de junio 2026. Foto: X Olivia Salomón.
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