¿Qué Pasa si México Pierde el Próximo Partido Contra Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana ha tenido una de sus mejores fases de grupos en la historia de los mundiales. El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó como líder del Grupo A, resultado que le permitió avanzar directamente a los dieciseisavos de final.

Gracias a ese desempeño, México se ganó el derecho de enfrentar a Ecuador en la primera ronda de eliminación directa, un duelo que se disputará el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Del otro lado estará una selección ecuatoriana que tuvo un camino mucho más complicado. Este equipo quedó ubicado en el Grupo E y comenzó el torneo con una derrota ante Costa de Marfil. Después empató frente a Curazao y llegó a la última jornada obligado a ganar para quedarse en el mundial.

Contra todo pronóstico, Ecuador cerró la fase de grupos con una victoria por 2-1 sobre Alemania, uno de los favoritos para levantar la copa del mundo. Ese triunfo le permitió finalizar en el tercer lugar de su grupo y avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del torneo.

¿Qué pasa si México pierde contra Ecuador?

A diferencia de la fase de grupos, donde existe margen para recuperarse después de una derrota, los dieciseisavos de final se juegan bajo un formato de eliminación directa.

Esto significa que si México pierde frente a Ecuador quedará eliminado inmediatamente del Mundial 2026 y pondrá fin a su participación en el torneo, sin importar que haya terminado como líder de grupo en la ronda anterior.

En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el encuentro se iría a tiempos extra y, de ser necesario, se definiría mediante tanda de penales. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará en la lucha por el título mundial.

El antecedente entre México y Ecuador en los Mundiales

Aunque ambas selecciones se han enfrentado en varias ocasiones a nivel internacional, solamente existe un antecedente en una Copa del Mundo.

Ese partido se disputó el 9 de junio de 2002 durante el Mundial de Corea-Japón. En aquella ocasión, Ecuador tomó la ventaja gracias a un gol de Agustín Delgado, pero México remontó con anotaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado para imponerse por 2-1.

La victoria fue clave para que el Tri terminara como líder del Grupo G y avanzara a los octavos de final de aquel torneo.

Ahora, 24 años después, mexicanos y ecuatorianos volverán a verse las caras en una Copa del Mundo. México llega como líder de grupo y con etiqueta de favorito, mientras que Ecuador buscará prolongar la sorpresa después de eliminar a Alemania de la pelea por los puestos de clasificación y colarse a la fase final como uno de los mejores terceros.