¿Qué Pasa si México Pierde el Próximo Partido Contra Ecuador en el Mundial 2026?

El Tri llega invicto y como líder de su grupo al duelo frente a Ecuador, pero una derrota tendría consecuencias inmediatas en sus aspiraciones mundialistas.

La Selección Mexicana al finalizar su partido contra Chequia. Foto: CuartoscuroLa Selección Mexicana al finalizar su partido contra Chequia. Foto: Cuartoscuro

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México vs Ecuador en el Mundial 2026: el Tri llega como favorito, pero una derrota lo dejaría fuera. Conoce los antecedentes y lo que está en juego en este partido de eliminación directa.

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