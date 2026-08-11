Equipo de Futbol de Niños de Tijuana Queda Varado en Colombia tras Terremoto

El equipo infantil de futbol de Tijuana Leyendas Obeliz pasó de campeones del Mundial de Clubes a quedar varados en Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país sudamericano este lunes 10 de agosto de 2026; solicitan ayuda para regresar a México.

Los menores de aproximadamente 11 años participaron en dicho torneo de futbol en la ciudad colombiana de Armenia.

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Se encontraban en un hotel durante el sismo y lograron ponerse a salvo al salir del edificio y no se han reportado lesionados.

¿Por qué estaban en Colombia los niños de Tijuana?

Al menos 12 niños originarios de Tijuana han padecido un viacrucis en las últimas horas en Colombia, del júbilo por ser campeones de un torneo internacional pasaron a la incertidumbre tras el devastador sismo de magnitud 7.4.

Su caso se ha vuelto viral en redes sociales, Adolfo, entrenador del equipo, relató que él y los 12 niños estaban en el hotel a las 6:00 horas cuando sucedió el terremoto.

Aseguró que desalojaron el inmueble como medida de seguridad y ante la posibilidad de réplicas, aunque su grupo resultó ileso no pierden la esperanza de tener un vuelo que les permita estar de regreso en México.

¿Cuántos niños del equipo mexicanos de futbol están varados?

Según con el relato del entrenador, en el viaje a Colombia acudió un grupo integrado por 35 personas entre jugadores y acompañantes, y hasta el momento ya hay nueve vuelos que habría otorgado la Federación Colombiana de Futbol y después se brindaron seis boletos más.

Así piden ayuda niños futbolistas mexicanos en Colombia

Los niños mexicanos 'Tavito', Eder y 'Chuky', miembros del equipo de futbol Leyendas Obeliz, confirmaron en un video que ellos y sus compañeros están varados luego del sismo magnitud 7.4 en Colombia. Relataron que “se asustaron mucho”, solicitan un apoyo para volver a México, “llegar a Tijuana a nuestra casa y estar con nuestra familia”.

HVI