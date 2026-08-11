Futbol

Equipo de Futbol de Niños de Tijuana Queda Varado en Colombia tras Terremoto

Los menores de aproximadamente 11 años participaron en un torneo de futbol en la ciudad colombiana de Armenia

Equipo de Niños Futbolistas de Tijuana Quedan Varados en Colombia tras SismoEl equipo infantil de futbol de Tijuana Leyendas Obeliz. Foto: Facebook Mirna Granados Espinoza

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