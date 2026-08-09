¿Cruz Azul vs New York City Va por TV Abierta Gratis? Hora para Ver Partido En Vivo Leagues Cup

Este domingo la Máquina de Joel Huiqui vuelve a la acción y si aún no sabes a qué hora ni en qué canal juega el Cruz Azul vs New York City (NYC FC), acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido de hoy en México, correspondiente a la Leagues Cup 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.

Previo al partido de Cruz Azul hoy, surgió la noticia de que Erik Lira tiene sobre la mesa una oferta millonaria de un equipo fuera de México, por lo que en cualquier momento se tomará una decisión final con respecto al futuro del futbolista mexicano de 26 años de edad. Además, te contamos el motivo por el Christian Ebere no puede ser tomado en cuenta para la Leagues Cup.

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¿A qué hora juega Cruz Azul vs New York City hoy por la Leagues Cup 2026?

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 17:40 horas (5:40 de la tarde, tiempo del centro de México) de este domingo 9 de agosto. El encuentro se lleva a cabo en el Red Bull Arena, recinto que se ubica en Nueva Jersey, Harrison, en los Estados Unidos.

El equipo de Joel Huiqui viene de vencer por la mínima a Philadelphia Union, en su debut en la Leagues Cup 2026. José Paradela marcó el único tanto del juego y ayudó a que los cementeros volvieran a la senda del triunfo, luego de la derrota sufrida contra el Atlante, en la Liga MX.

¿Transmisión del Cruz Azul vs New York City pasa por un canal gratis?

El partido de la Leagues Cup 2026 no se va a poder ver por TV abierta en vivo, pues el juego solamente va a estar disponible por una app de streaming de pago.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Cruz Azul vs NYC FC en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores. Los aficionados que vivan en los Estados Unidos van a poder disfrutar de la transmisión en directo, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido, a través de la señal de Univisión.

¿Dónde ver Cruz Azul vs NYC FC en vivo gratis?

El partido de la Máquina no va a estar disponible en vivo online gratis hoy, pero en las redes sociales oficiales de cada equipo va a estar disponible el minuto a minuto, los goles, el resumen y marcador final del Cruz Azul vs New York City.

AO