Futbol

¿Cruz Azul vs New York City Va por TV Abierta Gratis? Hora para Ver Partido En Vivo Leagues Cup

Checa a qué hora y en qué canal juega el Cruz Azul vs NYC FC este domingo 9 de agosto, así sabrás dónde ver la transmisión del partido en vivo de la Leagues Cup 2026.

Cruz Azul vs New York City pasa por un canal de TV gratis hoy hora y dónde ver en vivo partido de Leagues Cup 2026El partido de Cruz Azul y New York City se juega este domingo 9 de agosto 2026. Foto: Getty

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