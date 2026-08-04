La Razón por la que Christian Ebere es Baja de Cruz Azul para la Leagues Cup 2026

Cruz Azul ya se prepara para su debut en la Leagues Cup 2026. El actual monarca de la Liga MX y del Campeón de Campeones, arrancará su participación en el torneo binacional el próximo jueves 6 de agosto ante el equipo del Philadelphia Union. Sin embargo, se ha confirmado que 'La Máquina' tendrá una baja sensible para este compromiso, pues el delantero Christian Ebere no podrá participar en el juego.

Esta baja es sensible para el equipo que dirige Joel Huiqui, pues Ebere se ha ido consolidando como una de las piezas clave de su esquema. El delantero de 28 años de edad ha párticipado en los tres partidos de liga que ha jugado Cruz Azul en el Apertura 2026, aportando un gol. Esta es la razón por la que Ebere no podrá jugar en el partido Cruz Azul vs Philadelphia Union.

Christian Ebere no puede entrar a Estados Unidos

De acuerdo con el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, Christian Ebere no cuenta con el permiso necesario para poder ingresar a los Estados Unidos debido a restricciones existentes de ese gobierno. En ese sentido, la nacionalidas nigeriana del futbolista sería el obstáculo, pues de acuerdo con los lineamientos actuales en el país norteamericano, las personas de ese origen tienen restricciones de visado.

"Christian Ebere no recibió autorización de Estados Unidos para poder viajar a Leagues Cup. No le dieron cita en la embajada y por esa razón no podrá disputar el torneo. El problema es su nacionalidad, que tiene restricciones importantes de visado", dijo el periodista.

🚨❌🚂 La razón de la baja de Ebere para la Leagues Cup I Información de @A_EsparzaOteo#LeaguesCup I #CruzAzul I #LigaMX pic.twitter.com/FQTj2ybixg — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 4, 2026

Cabe señalar que Ebere sí pudo estar en el partido contra Toluca disputado en Los Ángeles, California, el pasado 25 de julio, debido a que recibió un permiso especial para viajar. Sin embargo, en esta ocasión no recibió la autorización del gobierno de la Unión Americana por falta de citas para realizar ese trámite.

DB