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La Razón por la que Christian Ebere es Baja de Cruz Azul para la Leagues Cup 2026

Christian Ebere, atacante de Cruz Azul, no podrá jugar en el primer partido de su equipo en la Leagues Cup 2026

Christian Ebere, jugador de Cruz Azul, en un partido de la Liga MXFoto: Cuartoscuro
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