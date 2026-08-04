Ariana Grande Rompe el Silencio sobre su Retiro de los Escenarios en 2026

Ariana Grande se pronunció por primera vez sobre su retiro temporal de la vida pública, anunciado un día antes por su representante. La cantante, de 33 años, leyó una nota preparada durante su concierto del lunes en el United Center de Chicago, como parte de su Eternal Sunshine Tour.

"El anuncio que hice ayer no fue algo reactivo ni impulsivo. Es algo que decidí planear", dijo Grande ante el público, y agregó que la decisión fue tomada "en silencio, hace mucho tiempo".

Niega que las críticas hayan influido en su decisión

En referencia al debate constante sobre su salud y su cuerpo que se intensificó durante la promoción de Wicked y, más recientemente, tras el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Petal, la cantante fue enfática: "No importa qué ruido exista ahí fuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni ser más real para mí ni menos real para mí que este amor que compartimos".

Grande también describió la gira como "una de las experiencias más sanadoras, hermosas, correctas y especiales" de su vida, y aseguró que leer la nota a sus fans "la hizo sentir bien".

Qué había anunciado su representante

Un día antes, el representante de la cantante confirmó a la revista People que Grande "se alejará un poco de la vida pública" al concluir la gira en Londres, el 1 de septiembre. Según el comunicado, la artista busca cerrar esta etapa "con buena salud y feliz", para luego tomarse "un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas", tras un periodo de "escrutinio público constante e interminable".

Como consecuencia, Grande no participará en la reposición del musical Sunday in the Park with George en el West End de Londres, donde iba a compartir cartel con Jonathan Bailey, su compañero en Wicked. Tampoco se espera que promocione la secuela de comedia Focker-In-Law, prevista para noviembre.

Antecedentes: meses de escrutinio sobre su cuerpo

El retiro temporal llega apenas días después del estreno de Petal, que reavivó los comentarios sobre la apariencia física de la cantante. A finales del año pasado, durante la promoción de Wicked: Por siempre, Grande ya había pedido a sus fans que pensaran antes de comentar sobre la apariencia de las personas, y compartió una entrevista de 2024 en la que habló sobre los estándares de belleza que enfrentó desde los 17 años.