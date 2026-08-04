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Ariana Grande Rompe el Silencio sobre su Retiro de los Escenarios en 2026

Ariana Grande explicó a sus fans en Chicago por qué decidió alejarse de la vida pública tras su gira, y negó que las críticas influyeran en su decisión.

ariana-grande-rompe-el-silencio-sobre-su-retiro-de-los-escenarios-en-2026Foto: Getty Images

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Ariana Grande rompe el silencio sobre su retiro temporal en 2026. Niega que las críticas influyeran y destaca el amor compartido con sus fans. Conoce los detalles de su decisión.

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