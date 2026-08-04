Salud

México Analiza Limitar Redes Sociales a Menores: 85.4% de Niños Ya Usa Internet

Especialistas vinculan el uso intensivo de redes sociales con ansiedad, depresión, acoso y otros problemas de salud mental.

Facebook e Instagram, bajo la lupa por su impacto en menores.Facebook e Instagram, bajo la lupa por su impacto en menores. Foto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Al menos 41 países ya implementan o analizan restricciones para que menores de edad accedan a redes sociales

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Peligro de las Redes Sociales para Niños y Adolescentes