Activistas Piden Retirar a Christian Nodal de la Feria Internacional del Globo

La confirmación de Christian Nodal en el cartel del Festival Internacional del Globo (FIG) 2026, en León, Guanajuato, generó decenas de críticas por parte de colectivos feministas, que exigen retirar al cantante del evento programado para el próximo 15 de noviembre.

¿Qué colectivos rechazan a Nodal?

La Red Feminista León, Ley Sabina Guanajuato y el Centro Las Libres son las organizaciones que se manifestaron en contra de la participación del intérprete de "Pa Olvidarme de Ella", un día después de que el festival anunciara su presencia en la cartelera.

En un comunicado conjunto, las colectivas señalaron a Nodal por presunta violencia económica y vicaria, derivada de los señalamientos hechos públicos por la cantante argentina Cazzu en torno a la manutención de su hija Inti. Aclararon que no buscan la cancelación del artista como tal, sino que el festival y el Gobierno de Guanajuato incorporen criterios de derechos humanos y perspectiva de género en la selección de su talento.

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"Mientras las mujeres seguimos enfrentando feminicidios, desapariciones, violencia familiar, violencia digital, violencia vicaria, violencia económica (...) privilegiando la proyección de figuras cuya imagen pública ha sido ampliamente cuestionada", señaló la Red Feminista León en su pronunciamiento.

Por su parte, Ley Sabina Guanajuato fue más directa: "En un estado en el que sobran denuncias contra deudores alimentarios, traer a Nodal a un espectáculo familiar es una burla para las madres autónomas".

La respuesta del festival

El presidente del FIG, Abraham Rocha Moreno, salió a defender la inclusión del cantante en entrevista con el medio local AM. Aseguró que Nodal no figura en ningún registro de deudores alimentarios ni ha sido señalado por autoridad judicial alguna, por lo que "no ha cometido ningún delito".

El organizador explicó que los criterios de contratación son estrictamente musicales: trayectoria, éxitos en radio y plataformas, y presupuesto disponible, y que la vida personal de los artistas queda fuera de esa evaluación.

"Que sea o no del agrado de muchas personas es distinto (...) también es del agrado de una buena cantidad de personas y por eso se tomó la determinación de traer a un artista y compositor como él", declaró Rocha Moreno.

Hasta el momento, el comité organizador no ha emitido un pronunciamiento oficial adicional ni ha modificado la cartelera.

El evento sigue en pie

El FIG 2026 se realizará del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León, con más de 200 globos aerostáticos de 25 países. Nodal compartirá escenario con Xavi la noche del domingo 15 de noviembre, en lo que el festival promueve como la primera doble cartelera de regional mexicano en su historia; el cartel también incluye a Los Ángeles Azules y Calvin Harris.

La venta de boletos avanza sin cambios: la preventa "FIG Fan" se realizó el 4 y 5 de agosto, y la venta general arrancó el 6 de agosto, con boletos VIP para la noche de Nodal y Xavi de hasta 3 mil pesos.