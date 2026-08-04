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Activistas Piden Retirar a Christian Nodal de la Feria Internacional del Globo

Colectivos feministas de Guanajuato exigen retirar a Christian Nodal del Festival Internacional del Globo. Esto respondieron los organizadores.

activistas-piden-retirar-nodal-feria-globo-leonFoto: Getty Images

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Christian Nodal en el Festival Internacional del Globo 2026 genera polémica. Colectivos feministas exigen su retiro por señalamientos de violencia económica. ¿Debe el festival reconsiderar su elección?

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