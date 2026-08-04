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Últimas Horas de Liam Payne: Revelan Testimonio de Trabajadoras que lo Vieron Antes de su Muerte

Dos trabajadoras sexuales relatan ante la justicia argentina qué pasó con Liam Payne horas antes de morir.

ultimas-horas-liam-payne-testimonio-trabajadoras-sexualesFoto: Getty Images

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A casi dos años de la muerte de Liam Payne, salen a la luz detalles de su última noche: discusiones por dinero y un desenlace trágico.

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