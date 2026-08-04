Últimas Horas de Liam Payne: Revelan Testimonio de Trabajadoras que lo Vieron Antes de su Muerte

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, salieron a la luz las declaraciones judiciales de las dos trabajadoras sexuales que estuvieron con el exintegrante de One Direction durante sus últimas horas de vida.

Los testimonios, resguardados por la fiscalía argentina, fueron dados a conocer por el Daily Mail y reconstruyen minuto a minuto el ambiente que se vivió en la habitación del hotel antes de su caída mortal, ocurrida el 16 de octubre de 2024.

Cómo llegaron las mujeres al hotel

De acuerdo con el expediente judicial, las mujeres identificadas como Aldana Serrano y Lucila Goitea llegaron al hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, alrededor de las 11:30 de la mañana, luego de que Payne contactara presuntamente a Serrano a través de un sitio de acompañantes. El cantante les habría ofrecido cinco mil dólares por su compañía.

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Alcohol, desorden y un pago que nunca llegó

Según las declaraciones, Payne pidió champaña para ellas y dos botellas de whisky Johnnie Walker Black Label para él, mientras la habitación se iba llenando de desorden. El plan original era pagarles en efectivo, pero el cantante intentó resolverlo mediante una transferencia bancaria internacional que no logró concretar, lo que generó confusión y tensión entre las tres personas presentes.

"Le pedimos muchas veces que hiciera la transferencia, hasta que se enojó y nos echó", relató Aldana ante las autoridades.

El quiebre: el reloj roto y la disculpa de rodillas

Las fallas para pagar detonaron una alteración notoria en el comportamiento del músico británico. El expediente señala que Payne intentó resolver la situación por distintas vías digitales e incluso ofreció objetos personales de alto valor antes de perder el control. En un momento de tensión, se quitó el reloj y lo arrojó contra la pared hasta romperlo, alegando que podía comprarse diez como ese. Minutos después, de acuerdo con la testigo, el cantante pidió perdón de rodillas y les rogó que no se fueran.

Drogas y un cuarto en desorden

Las mujeres también señalaron que Payne les pidió ayuda para conseguir droga, algo que aseguran haberse negado a hacer. Describieron la habitación con papel aluminio quemado y otros indicios de consumo de sustancias esparcidos por el lugar.

Se fueron minutos antes de la caída

Aldana y Lucila abandonaron el hotel poco antes de las 4:00 de la tarde. Poco más de una hora después, a las 5:07 pm, Payne cayó desde el balcón de su habitación en el tercer piso, un desenlace que se confirmó minutos más tarde y que puso fin a la vida del cantante de 31 años.

La investigación por la muerte de Liam Payne continúa abierta en Argentina, donde varios empleados del hotel ya enfrentan cargos relacionados con el caso.