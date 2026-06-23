¿Cuánto Dinero Dejó Liam Payne? La Millonaria Herencia que Recibirá su Hijo Tras su Muerte

Bear Grey Payne, el hijo de 9 años de Liam Payne, fue nombrado único heredero de una fortuna. Podrá recibir la herencia antes de cumplir 18 años.

herencia-liam-payne-hijo-bear-fortuna-millonariaFoto: GettyImages

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El Tribunal Superior del Reino Unido permite que Bear Grey Payne use la herencia de Liam Payne antes de los 18. Conoce más sobre el patrimonio que dejó el exintegrante de One Direction.

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