¿Cuánto Dinero Dejó Liam Payne? La Millonaria Herencia que Recibirá su Hijo Tras su Muerte

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, el destino de su fortuna finalmente quedó definido. Se dio a conocer que Bear Grey Payne, el único hijo del cantante, podrá beneficiarse de su herencia incluso antes de alcanzar la mayoría de edad.

El caso, que estuvo en manos del sistema judicial del Reino Unido durante meses, tiene un nuevo capítulo que responde a una de las preguntas más buscadas desde la muerte del artista: ¿cuánto dinero dejó Liam Payne y quién lo va a recibir?

¿Cuánto dinero dejó Liam Payne?

Los nuevos documentos sucesorios presentados ante el Tribunal Superior del Reino Unido valoran la herencia de Liam Payne en un saldo neto de 21.8 millones de libras esterlinas, cifra equivalente a más de 27 millones de dólares. Esta cantidad representa aproximadamente 2.3 millones de libras menos que la valoración inicial, realizada en mayo de 2025.

El patrimonio incluye diversas propiedades y activos acumulados durante la carrera del cantante. Entre ellos destaca una residencia de cinco dormitorios ubicada en Chalfont St Giles, Buckinghamshire, adquirida por Payne en 2021 por 3.25 millones de libras, con el objetivo de vivir más cerca de su hijo tras su separación de Cheryl. La vivienda cuenta con piscina de agua salada, gimnasio, spa y canchas deportivas. Tras la muerte del artista, la propiedad fue puesta en venta durante varios meses antes de ser retirada del mercado.

Bear Payne: el único heredero

Bear Grey Payne, hijo del exintegrante de One Direction, es el único heredero del patrimonio del cantante. Liam falleció en octubre de 2024 sin haber dejado testamento. Dado que Payne no contaba con un testamento en el momento de su fallecimiento, el tribunal designó a Cheryl Cole y al abogado musical Richard Bray como administradores de la herencia. No obstante, su autoridad se limita únicamente a la recopilación y preservación de los bienes del artista, sin poder disponer de ellos libremente.

¿Cuándo puede cobrar la herencia?

El Tribunal Superior emitió un nuevo documento que permite que la herencia sea utilizada para el beneficio de Bear antes de que cumpla 18 años. Es decir, desde ahora el niño puede disponer de parte de su patrimonio. El resto deberá depositarse en un fideicomiso hasta que alcance la mayoría de edad.

Por su parte, la influencer Kate Cassidy, con quien Payne mantenía una relación sentimental al momento de su muerte, se negó a hacer cualquier reclamación sobre los bienes del artista.

El caso legal en Argentina

Tras la muerte de Liam Payne en octubre de 2024 en Buenos Aires, las autoridades argentinas abrieron una investigación que derivó en la acusación inicial de cinco personas. Entre los señalados estuvieron el gerente del hotel Casa Sur y una recepcionista, acusados de homicidio culposo, así como un amigo del artista investigado bajo la misma figura.

Sin embargo, en febrero de 2025 un tribunal de apelaciones retiró los cargos contra tres de los implicados. Los dos restantes continúan enfrentando el proceso judicial en Buenos Aires, acusados de suministro de estupefacientes y a la espera de juicio. Hasta el momento, no se han dictado condenas definitivas.