Deportes

El Drama Familiar Detrás de la Venta de los Lakers

Se confirmó esta semana la venta de la franquicia deportiva más cara en la historia, los Lakers, que fueron vendidos por 12 mil 500 millones de dólares

Kris Dunn de los Clippers frente a Austin Reaves de Los Ángeles, sobre el logotipo de los Lakers.Kris Dunn de los Clippers frente a Austin Reaves de Los Ángeles, sobre el logotipo de los Lakers, en el Crypto.com Arena. Foto: IMAGN IMAGES vía Reuters Connect

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