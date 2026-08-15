El Drama Familiar Detrás de la Venta de los Lakers

Esta semana se confirmó la venta de la franquicia deportiva más cara en la historia. Los Lakers fueron vendidos por 12 mil 500 millones de dólares. Eso parece ser en realidad el capítulo final de una historia que comenzó mucho antes, con una familia que gobernó el equipo durante 45 años y terminó despedazada por el poder.

El Dr. Jerry Buss compró los Lakers en 1979 por 67.5 millones de dólares (más de 300 millones ajustando la cifra a la inflación). Bajo su mando, la franquicia se convirtió en una de las más populares y exitosas de la NBA, ganando 10 títulos antes de su muerte en 2013.

El “doctor” transformó por completo la manera de entender el negocio del deporte profesional. Fue el arquitecto del "Showtime", la era dorada del equipo en los años 80, construida alrededor de Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, con la que los Lakers ganaron cinco campeonatos de la NBA en esa década.

Buss entendió que el basquetbol también era entretenimiento: introdujo a las Laker Girls, llevó celebridades a las primeras filas del Forum y convirtió cada partido en un espectáculo, elevando el valor comercial y mediático de la franquicia muy por encima del resto de la liga.

Buss tuvo seis hijos: Johnny, Jim, Jeanie y Janie de su primer matrimonio con JoAnn Buss, y Joey y Jesse —a mediados de los años 80— con su entonces novia, Karen Demel. Al morir en 2013, dejó el control del equipo repartido en un fideicomiso familiar con voto igualitario entre los seis hermanos, lo que sembró años de disputas. Existe además un dato poco conocido: una séptima hija, Lee Klose, primogénita de Jerry dada en adopción, fue identificada apenas en 2022.