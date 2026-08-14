Selección Mexicana Femenil Avanza a Siguiente Fase del Mundial del Flag Football 2026

La Selección Mexicana femenil avanzó a los cuartos de final del Mundial de Flag Football 2026 tras vencer a Italia 14-12, en un duelo celebrado en el complejo deportivo de Düsseldorf, Alemania.

La primera parte fue un duelo defensivo, donde la escuadra mexicana se mostró conservadora y cometió errores, ante una buena quinteta italiana que sorprendió a la ofensiva.

Al medio tiempo se fueron con un cerrado marcador de 7-6 y la necesidad de volver a conectar los pases en zona de anotación.

Ya en el complemento, Mónica Rangel volvió a marcar y adelantó a las mexicanas 14-6, con quince minutos de partido en el cronómetro.

En una buen engaño, el equipo europeo anotó y se acercó en el marcador 14-12, sin embargo, al intentar la conversión de dos puntos para empatar la pizarra, la defensa mexicana fue eficiente y evitó la igualada.

Italia estuvo a punto de irse adelante a cuatro minutos del final, pero la ofensiva no prosperó, lo que permitió a México tener la última oportunidad del partido de buscar una nueva anotación.

Sin embargo, el marcador ya no se movió en un partido que fue complicado y cerrado para las nuestras.

México avanza a cuartos

Con esta victoria, el conjunto nacional se metió a la fase de cuartos de final, el cual disputará la madrugada de este sábado 15 de agosto ante España, segundo lugar del Grupo B.

Las connacionales superaron esta fase preliminar con tres victorias, al derrotar a sus rivales del Grupo A:

México 38-14 Alemania.

México 53-24 Eslovenia.

México 14-12 Italia.

La Selección Mexicana femenil es la número una del ránking mundial de la especialidad y espera levantar el título en Alemania, en el que además está en juego dos boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con información de N+

ICM