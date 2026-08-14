Deportes

Selección Mexicana Femenil Avanza a Siguiente Fase del Mundial del Flag Football 2026

La escuadra nacional no tuvo su mejor desempeño ante Italia, en el tercer juego de la fase de grupos, pero logró una victoria que le permite acceder a la ronda de cuartos de final este sábado

México ganó tanto en la rama femenil como en la varonil en el inicio del Mundial de Flag Football 2026México ganó tanto en la rama femenil como en la varonil en el inicio del Mundial de Flag Football 2026. Foto: Unsplash | Ilustrativa

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