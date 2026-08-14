Denuncian el Hallazgo de Perros Muertos dentro de Bolsas, en Naucalpan

Más de 12 perros muertos fueron hallados en bolsas de plástico en Naucalpan, Estado de México.

Las autoridades ya investigan este caso de maltrato animal.

No es la primera vez, porque en 2022 se inició una indagatoria por el hallazgo de 40 bolsas de plástico con restos de más de 100 perros.

En redes sociales, activistas denunciaron maltrato animal y el hallazgo de restos de más de 12 perros dentro de bolsas en Santiago Tepatlaxco, uno de los seis pueblos de Naucalpan.

Precisaron que fue en el barrio La Lomita, en la parte más alta del municipio mexiquense.

Los habitantes hablan de varias problemáticas como el abandono de mascotas, atropellamientos, ataques de jaurías y hasta virus que han matado a los animales.

Al respecto, un comerciante de Santiago Tepatlaxco, indicó:

“De hecho sí hay bastantes perros por todos lados en ocasiones aquí los han atropellado en esta parte de acá y los vecinos nos encargamos de orillarlos porque ya sabe que no somos conscientes y los vemos ahí y les damos por encima otra vez”

“He visto animales sin dueño, que andan caminando por ahí, mal comidos, con alguna lesión y eso, pero me imagino que sí los abandonan por alguna causa, por no poder darles de comer” señaló Paulino, habitante de Santiago Tepatlaxco.

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Fiscalía del Estado de México abre investigación

En 2022, la Fiscalía del Estado de México abrió una investigación por maltrato animal tras la localización en un paraje del barrio Puente de Piedra de 40 bolsas con restos de caninos sin vida.

Las diligencias arrojaron que fueron más de cien perros los encontrados muertos.

Karina, una habitante relató a N+ que en esa temporada un virus atacó a varias mascotas.

“A mí me se murieron dos perros grandes, los llevamos al veterinario y bueno ya murieron allá y se enterraron que porque fue una cepa de un virus que hubo. Mi vecino y los vecinos de ahí tenían 8, 4, 3, todos se murieron, imagínate, como 20 perros se murieron en ese entonces y no fue maltrato fue un virus que atacó a todos los animalitos”

Estas nuevas denuncias abren la posibilidad de un aumento de la población canina asesinada en el punto por lo que la autoridad ya integra una nueva indagatoria.

Con información de Itzel Cruz Alanís.

LECQ