Seguridad

Denuncian el Hallazgo de Perros Muertos dentro de Bolsas, en Naucalpan

Autoridades del Estado de México investigan el hallazgo de más de 12 perros muertos en bolsas de plástico en el municipio de Naucalpan

En Naucalpan denuncian el Hallazgo de Perros Muertos dentro de BolsasFueron hallados en bolsas de plástico en Naucalpan, más de 12 perros muertos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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