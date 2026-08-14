Investigan Presunto Abuso Policial en Contra de Hombre sin Hogar en Guadalajara

Se suma otro caso de presunto abuso policial. Locatarios y habitantes de los cruces de Francisco I. Madero y Escorza, en la colonia Americana, captaron el momento exacto en el que dos elementos de la Policía de Guadalajara, hombre y mujer, golpean y patean a un indigente cuando intentaban detenerlo.

Al detectar que alguien los estaba grabando, la elemento saca su teléfono celular y también comienza a grabar.

Tras viralizarse las imágenes en las redes sociales, la Comisaría de Guadalajara informó que los oficiales implicados ya fueron separados de sus funciones operativas.

Asimismo, se abrió una investigación en el Departamento Jurídico para determinar si se trató de un abuso policial. También agregó que se requirió la presencia de los uniformados debido a que el sujeto, momentos antes, había mostrado una actitud agresiva contra una mujer.

¿Qué otros casos de presunto abuso policial se han registrado en la colonia Americana?

Uno de los casos más recientes fue el 9 de mayo. Dos oficiales fueron grabados cuando interceptaron a un conductor, le quitaron las llaves y lo subieron a la parte trasera de su propio vehículo sin reportar el arresto. Posteriormente, el Ayuntamiento tapatío reportó la separación de sus cargos.

Según datos de la Fiscalía del Estado, hasta el mes de mayo, en Jalisco se han investigado a 77 elementos de corporaciones municipales por abuso de autoridad.

Guadalajara y Zapopan acumulan la mayor cantidad de denuncias y carpetas.