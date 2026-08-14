Seguridad

Investigan Presunto Abuso Policial en Contra de Hombre sin Hogar en Guadalajara

Tras un video difundido en redes sociales, se investiga un presunto abuso policial por parte de elementos de seguridad en contra de un hombre sin hogar

Policias señalados de agresiónPolicías señalados de agresión en Guadalajara. Foto: N+

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Presunto abuso policial en Guadalajara: video muestra a oficiales agrediendo a un hombre sin hogar. La investigación está en curso

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