EUA Retira Visa a Andrés Manuel López Beltrán; Califica Decisión como 'Politiquera'

Andrés Manuel López Beltrán confirmó que Estados Unidos le retiró la visa y responsabilizó directamente a Marco Rubio, secretario de Estado, y a Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, de la decisión.

A través de sus redes sociales, López Beltrán publicó una carta dirigida a Donald Trump en la que señala la decisión "de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano".

En la misiva, escribió que no existe ninguna razón para el retiro de la visa, pues negó que haya cometido un acto inmoral o delictivo.

"En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios", quienes, dijo, espían, acosan, intervienen y agravian a países, gobiernos y políticos.

Fobia contra Morena y sus dirigentes

Andrés Manuel afirmó que no le causa ningún problema el retiro del documento y "puedo esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt", presidentes que trataron a México y su pueblo con amistad y respeto a su soberanía.

El político mexicano le solicitó al presidente Trump que le respondiera si conocía lo del retiro de la visa y si en caso de estarlo, no le parecía un acto prepotente.

Enfatizó que no había motivo para la acción y que se trataba de una enfermiza "fobia conservadora" en contra de Morena y de sus dirigentes.

Al final, le recomendó al mandatario estadounidense que rectifique y comience una nueva etapa apoyado en profesionales de la política y lejos de quienes solo buscan el interés personal.

"En política siempre será mejor rectificar que caer en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión".

Con información de N+