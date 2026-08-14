EUA Retira Visa a Andrés Manuel López Beltrán; Califica Decisión como 'Politiquera'
Andrés Manuel López Beltrán informó la noche de este jueves que Estados Unidos le canceló su visa
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Andrés Manuel López Beltrán confirmó que Estados Unidos le retiró la visa y responsabilizó directamente a Marco Rubio, secretario de Estado, y a Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, de la decisión.
A través de sus redes sociales, López Beltrán publicó una carta dirigida a Donald Trump en la que señala la decisión "de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano".
En la misiva, escribió que no existe ninguna razón para el retiro de la visa, pues negó que haya cometido un acto inmoral o delictivo.
"En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios", quienes, dijo, espían, acosan, intervienen y agravian a países, gobiernos y políticos.
Andrés Manuel afirmó que no le causa ningún problema el retiro del documento y "puedo esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt", presidentes que trataron a México y su pueblo con amistad y respeto a su soberanía.
El político mexicano le solicitó al presidente Trump que le respondiera si conocía lo del retiro de la visa y si en caso de estarlo, no le parecía un acto prepotente.
Enfatizó que no había motivo para la acción y que se trataba de una enfermiza "fobia conservadora" en contra de Morena y de sus dirigentes.
Al final, le recomendó al mandatario estadounidense que rectifique y comience una nueva etapa apoyado en profesionales de la política y lejos de quienes solo buscan el interés personal.
"En política siempre será mejor rectificar que caer en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión".
Con información de N+