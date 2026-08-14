Política

EUA Retira Visa a Andrés Manuel López Beltrán; Califica Decisión como 'Politiquera'

Andrés Manuel López Beltrán informó la noche de este jueves que Estados Unidos le canceló su visa

Andrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos le canceló la visaAndrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos le canceló la visa. Foto: Cuartoscuro

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