¿Cómo Estará el Clima este Viernes 14 de Agosto de 2026? Habrá Lluvias en Todo el País

Para este viernes 14 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango; así como lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa y Nayarit; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Por otra parte, habrá lluvias puntuales muy fuertes en el noreste, occidente, centro y sur de México, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán y el Valle de México.

La onda tropical núm. 26 se desplazará al suroeste de Jalisco, dejando de afectar a México, mientras que la nueva onda tropical (núm. 27) se acercará a la península de Yucatán.

El anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Michoacán (norte, centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (norte y noroeste), Tlaxcala, Puebla (norte), Guerrero (sur y este) y Veracruz (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (centro), Nayarit (centro y este), Coahuila (sur y sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Guanajuato (centro, sur y sureste), Ciudad de México, Morelos, Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (sur y este), Tabasco (oeste y este), Yucatán (sur y centro), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Clima en el Valle de México

Por la mañana se pronostica, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (norte y noroeste), condiciones que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la temperatura mínima será de 12 a 14 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura máxima pronosticada es de 21 a 23 °C y la mínima de 8 a 10 °C.

Con información de Conagua

ICM