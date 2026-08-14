Pronóstico del tiempo

¿Cómo Estará el Clima este Viernes 14 de Agosto de 2026? Habrá Lluvias en Todo el País

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, y seguirá la onda de calor en cinco entidades

Bomberos y elementos de Protección Civil laboran en una inundación en Morelia, MichoacánBomberos y elementos de Protección Civil laboran en una inundación en Morelia, Michoacán. Foto: Facebook | pcmichoacan

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Prepárate para un viernes lluvioso en México con lluvias intensas y descargas eléctricas en varias regiones. La onda de calor persiste en el norte. Infórmate sobre el clima en tu zona.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+