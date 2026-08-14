Precio del Dólar Hoy Viernes 14 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy viernes 14 de agosto de 2026 en México es de 17.00 pesos por billete verde en promedio.

Este jueves 13 de agosto, el peso mexicano tuvo un avance marginal en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La divisa nacional tuvo ganancias del 0.1%, para mantenerse en máximos en más de dos años, en ⁠una jornada de movimientos acotados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. INEGI Revela Cómo Está la Inflación en México, Tras Datos del INPC de Julio 2026

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 13 de agosto de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del jueves 13 de agosto de 2026 fue de 17.0431 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 13 de agosto en los 17.03 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el viernes 14 de agosto de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.0530 pesos por dólar para este viernes 14 de agosto.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 14 de agosto, según Banxico, en 17.0627 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 14 de agosto de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.10 17.70 Banco Azteca 16.75 17.84 BBVA Bancomer 16.18 17.62 Banorte 15.80 17.40 Banamex 16.51 17.49 Scotiabank 16.60 17.60

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM