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Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Jueves 13 de Agosto de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy jueves 13 de agosto de 2026

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy en MéxicoAsí Cotiza el Precio del Dólar Hoy en México y la Frontera Norte. Foto: N+

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El dólar hoy en México: $17.32 a la venta y $16.19 a la compra en bancos. En casas de cambio, $17.50 y $16.50.

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