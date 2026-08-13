Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Jueves 13 de Agosto de 2026 en México y la Frontera Norte

Hoy jueves 13 de agosto de 2026, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $17.05 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar Hoy Jueves 13 de Agosto de 2026 en México y la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $17.32 mientras que a la compra se localiza en los $16.19, en promedio.



Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $17.50 mientras que a la compra se encuentra en los $16.50 en promedio.

¿Cómo Cerró el Dólar el Miércoles 12 de Agosto de 2026 y en Cuánto se Vendió en Bancos y Casas de Cambio de la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $17.32, mientras que a la compra se localiza en $16.19, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $17.50, mientras que a la compra se encuentra en los $16.50 en promedio