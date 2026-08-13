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Precio del Dólar Hoy Jueves 13 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este miércoles, el peso mexicano volvió a tener un avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: N+

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