Otra Vez Memo Schutz: Quiénes Quedaron en la Placa de Nominados en La Casa de los Famosos

Este miércoles 12 de agosto se lleva a cabo la tercera gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2026.
Pero esta gala será muy distinta a las otras, ya que durante esta semana hubo intensos cambios dentro de la casa que seguramente impactarán en la estrategia de cada habitante.
Con la salida y el desenmascaramiento de Fede Vigevani como infiltrado y el regreso de Mariana Ochoa tras pasar un tiempo en el Exilio, las cosas en la Casa más famosa de México no están nada estables.
Karina Torres pasa al confesionario
Karina Torrres le dedica un mensaje a Wendy Guevara por su cumpleaños.
La dinámica de las bolas
Esta noche de nominación, los habitantes sacaron al azar bolas de colores, donde solo la verde y la amarilla tienen beneficio.
El público votará por qué beneficio tendrá cada bola:
Así quedaron los colores
Luis bola negra
Flor bola negra
Arantza bola amarilla
Aldo bola negra
Ese Pérez bola negra
Karina Torres bola negra
Gema bola negra
Cynthia bola negra
Yanet bola verde
Ernesto bola negra
Brianda bola negra
Moiseés bola negra
Yahir bola negra
Masad bola negra
Memo bola negra
Inicia el proceso de nominación
Ernesto le da 3 puntos a Moisés, 2 a Masad y 1 a Flor.
Luis le da 3 puntos a Yahir, 2 a Moisés y 1 a Flor.
Yahir le da 3 puntos a Moisés, 2 a Luis y 1 a Flor.
Flor le da 3 puntos a Luis, 2 a Moisés y 1 a Masad.
Cynthia le da 3 puntos a Flor, 2 a Aldo Rendón y 1 a Ese Pérez.
Karina le da 3 puntos a Yanet García, 2 a Luis y 1 a Cynthia.
Masad le da 3 puntos a Memo, 2 a Moises y 1 a Arantza.
Gema le da 3 puntos a Luis, 2 a Yanet y 1 a Ernesto.
Aldo Rendón le da 3 puntos a Flor, 2 a Arantza y 1 a Moisés.
Ese Pérez le da 3 puntos a Moisés, 2 a Masad y 1 a Arantza.
Moisés le da 3 puntos a Arantza, 2 a Memo y 1 a Flor.
Memo le da 3 puntos a Moisés, 2 a Masad y 1 a Ese Pérez.
Brianda le da 3 puntos a Moisés, 2 a Flor y 1 a Yahir.
Yanet le da 3 puntos a Moisés, 2 a Flor y 1 a Ernesto. Le dio otros 3 puntos a Cynthia, como beneficio por sacar la bola verde.
Arantza le anuló la nominación a Aldo. Y le dio 3 puntos a Moisés, 2 a Ese Pérez y 1 a Karina.
Ellos son los nominados de La Casa de los famosos 2026 de este miércoles 12 de agosto