Otra Vez Memo Schutz: Quiénes Quedaron en la Placa de Nominados en La Casa de los Famosos

Este miércoles 12 de agosto se lleva a cabo la tercera gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2026.

Pero esta gala será muy distinta a las otras, ya que durante esta semana hubo intensos cambios dentro de la casa que seguramente impactarán en la estrategia de cada habitante.

Con la salida y el desenmascaramiento de Fede Vigevani como infiltrado y el regreso de Mariana Ochoa tras pasar un tiempo en el Exilio, las cosas en la Casa más famosa de México no están nada estables.

Karina Torres pasa al confesionario

Karina Torrres le dedica un mensaje a Wendy Guevara por su cumpleaños.

La dinámica de las bolas

Esta noche de nominación, los habitantes sacaron al azar bolas de colores, donde solo la verde y la amarilla tienen beneficio.