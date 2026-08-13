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Otra Vez Memo Schutz: Quiénes Quedaron en la Placa de Nominados en La Casa de los Famosos

Este miércoles 12 de agosto, se celebró la tercera gala de nominación de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. ¿Cómo queda la placa de nominados esta semana?

gala-de-nominacion-la-casa-de-los-famosos-en-vivo-hoy-quienes-estan-placa-nominadosFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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La Casa de los Famosos México 2026 vive una gala de nominación única. Con Fede fuera y Mariana de vuelta, las estrategias cambian. ¿Quiénes están en riesgo? Infórmate aquí.

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