Rod Stewart Cancela Conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey por Razones Médicas

Rod Stewart canceló los tres conciertos que tenía programados en México como parte de su gira de despedida "One Last Time Tour", luego de someterse a un procedimiento para colocarle un stent coronario. La noticia fue confirmada este 12 de agosto.

Las fechas afectadas son las del 9 de septiembre en Monterrey, el 11 de septiembre en Guadalajara y el 13 de septiembre en Ciudad de México, shows con los que el intérprete de "Maggie May" planeaba continuar su recorrido por Latinoamérica tras casi 40 años sin presentarse en el país.

Un procedimiento "rutinario", pero con semanas de reposo obligado

De acuerdo con el comunicado de Ocesa, tras una evaluación médica adicional Stewart fue sometido a un procedimiento para la colocación de un stent coronario, un dispositivo en forma de malla que se utiliza para restaurar el flujo sanguíneo en arterias obstruidas o estrechadas.

Los médicos del cantante se mostraron satisfechos con su evolución: el artista ya retomó sus actividades cotidianas con normalidad, aunque por recomendación médica deberá tomarse las próximas cuatro semanas para recuperar por completo su condición física antes de volver a los escenarios.

El propio Stewart se pronunció sobre la cancelación a través de un comunicado en el que agradeció al personal médico que lo atendió y lamentó no poder reencontrarse con sus fans mexicanos en las fechas previstas, aunque expresó su deseo de regresar pronto a los escenarios.

¿Cuál es el estado de salud de Rod Stewart?

Esta cancelación no ocurre de manera aislada: se da luego de un periodo de salud irregular para el cantante.

A inicios de agosto pospuso a último momento un concierto en Cincinnati por lo que su equipo describió como un "procedimiento médico menor", y días después canceló su presentación en Cleveland.

Meses atrás, en junio, ya había cancelado shows en Las Vegas y San Diego por recomendación médica, e incluso llegó a hacer una pausa a media función en Utah para usar oxígeno suplementario. La cancelación también afecta su residencia "The Encore Shows" en el Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas, así como fechas en Iowa, Kansas City, Minnesota, Illinois y Colorado.

¿Cómo pedir el reembolso de los boletos?

Para compras en línea, el reembolso será automático y total, incluyendo los cargos por servicio de Ticketmaster. El dinero se reflejará en la tarjeta con la que se realizó el pago, según los tiempos de cada institución bancaria.

Para compras en taquilla, los asistentes podrán solicitar la devolución directamente en el punto de venta donde adquirieron sus boletos en los próximos días.

Para más información sobre el proceso, la promotora remitió a los asistentes a la política de compra de Ticketmaster disponible en tkmx.link/PoliticaDeCompra.

OCESA deseó una pronta recuperación a Sir Rod Stewart y agradeció la comprensión de sus seguidores ante la cancelación de las presentaciones.