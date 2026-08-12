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Rod Stewart Cancela Conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey por Razones Médicas

Rod Stewart cancela sus shows en México tras someterse a una cirugía cardiaca. Aquí cómo pedir el reembolso de tus boletos.

rod-stewart-cancela-conciertos-mexico-cirugia-cardiacaFoto: Getty Images

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Tras un procedimiento médico, Rod Stewart pospone su gira en México. Descubre cómo solicitar el reembolso y su mensaje a los fans.

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