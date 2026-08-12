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Cristian Castro Termina la Prepa a los 51 Años y Anuncia: “Nos Vemos en la UNAM”

El cantante mexicano Cristian Castro terminó el bachillerato a sus 51 años y anunció su intención de estudiar una licenciatura en la UNAM

cristian-castro-termina-prepa-unam-edad-51-añosFoto: Cuartoscuro

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Cristian Castro termina la prepa a los 51 años y apunta a la UNAM. ¿Qué carrera elegirá? Descubre más sobre su inspirador camino académico.

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