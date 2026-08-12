Cristian Castro Termina la Prepa a los 51 Años y Anuncia: “Nos Vemos en la UNAM”

A sus 51 años, Cristian Castro anunció que concluyó la preparatoria y ahora pone la mira en las aulas universitarias de la UNAM.

El intérprete de "Vuélveme a Querer" tendrá su ceremonia de graduación este miércoles 12 de agosto, con su madre Verónica Castro como madrina, quien además prepara una cena en casa para celebrar el logro de su hijo.

Emocionado, Castro compartió su sentir ante los medios: "Le pegué, pero Durango, Durango, porque había que hacer una carrera, ¿verdad? Quiero que ustedes se sientan orgullosos de mí".

De un primer año inconcluso a un bachillerato completo

Castro no comenzó desde cero: durante su juventud había cursado el primer año de bachillerato, pero dejó pendiente el resto de su formación mientras se dedicaba a su carrera artística. Décadas después retomó sus estudios en una preparatoria privada con modelo de educación a distancia, donde invirtió alrededor de dos años y medio para terminar el bachillerato, con el acompañamiento de sus asesores Aarón Wornovitzky y Carmina Quevedo.

El camino no fue sencillo. El cantante reconoció que estuvo cerca de desistir y que fueron sus profesores quienes lo convencieron de continuar. También reflexionó sobre la falta de preparación académica que enfrentan muchos artistas que se lanzan a trabajar desde jóvenes, y consideró que todos los cantantes deberían terminar su bachillerato.

"Nos vemos en la UNAM"

Con el bachillerato ya en la bolsa, Castro fue más allá y anunció su intención de estudiar una licenciatura presencial en la UNAM, señalando que su preparatoria está afiliada a la máxima casa de estudios. "La verdad, estoy feliz de corazón, porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo. Así que ahí nos vemos en la UNAM", declaró.

Sin embargo, la afirmación generó controversia y llevó a que la institución donde estudió aclarara la situación ante la consulta de medios.

Los representantes de la escuela precisaron que se trata de una preparatoria privada avalada por la UNAM, pero que eso no significa pase directo a la universidad. De forma más contundente, la institución señaló que para ingresar a la UNAM "sí o sí" hay que presentar el examen de admisión, y que ningún egresado obtiene acceso automático.

De acuerdo con la legislación universitaria, el llamado pase reglamentado sólo aplica a egresados de los sistemas de bachillerato propios de la UNAM, la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades, siempre que concluyan sus estudios en un máximo de cuatro años y con promedio mínimo de siete. Las escuelas incorporadas, como la preparatoria privada donde estudió Castro, imparten el plan de estudios de la UNAM, pero no ofrecen ese beneficio, por lo que el cantante tendría que competir por un lugar como cualquier otro aspirante.

¿Qué carrera estudiaría?

Aunque todavía no decide qué licenciatura cursar, Cristian Castro dijo estar considerando la docencia, Administración de Empresas, Contabilidad o alguna carrera relacionada con las Ciencias, y confesó que la docencia es la que más le atrae por el valor que le da a la figura del maestro.

Parte de su motivación viene de casa: su madre, Verónica Castro, estudió Relaciones Internacionales en la UNAM, ejemplo que el cantante ha citado como una de las razones para terminar su propia preparación académica.