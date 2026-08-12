¿Dónde Es y Cómo Llegar a la Feria de Regreso a Clases Profeco en CDMX el 13 y 14 de Agosto?

La Feria de Regreso a Clases de la Profeco llega a la CDMX y para que no pierdas la oportunidad de comprar uniformes y útiles escolares baratos para tus hijos, acá te decimos dónde es y cómo llegar a la sede el 13 y 14 de agosto de 2026.

Desde finales de julio, la Procuraduría Federal del Consumidor inició con las ferias de útiles y uniformes escolares en diferentes entidades del país previo al arranque del ciclo escolar 2026-2027, y en una nota previa te traemos las 55 ubicaciones de estas ventas especiales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alistan Venta de Útiles Escolares en la Colonia Centro de la Ciudad de México

¿Dónde es la Feria de Regreso a Clases en CDMX el 13 y 14 de agosto?

La primera venta especial de útiles escolares en CDMX, organizada por la Profeco, comenzará este jueves 13 de agosto de 2026 y se llevará a cabo en la explanada de la Alcaldía Cuajimalpa.

Esta Feria de Regreso a Clases de la Profeco estará habilitada hasta el domingo 16 de agosto, por lo que los padres tendrán cuatro días para poder comprar todo lo necesario para sus hijos previo al ciclo escolar.

Es importante destacar que, si bien la primera Feria de Regreso a Clases de Profeco tiene lugar en la alcaldía Cuajimalpa, el evento principal y con mayor número de vendedores para armar tu kit escolar tendrá lugar en Expo Reforma los días sábado 15 y 16 de agosto 2026.

En las Ferias de Regreso a Clases de la Profeco los padres de familia podrán encontrar todos los útiles escolares que necesitan sus hijos, uniformes, mochilas, calzado, libros y servicios de telecomunicaciones a bajo costo.

De igual forma, en estos bazares se ofrecen cortes de cabello, emisión de certificados médicos y actas de nacimiento, así como asesorías jurídicas sobre los derechos en materia de consumo y talleres correspondientes a la Tecnología Doméstica.

¿Cómo llegar a la Feria de Regreso a Clases en CDMX?

El gran bazar de útiles del 13 y 14 de agosto se pondrá en la explanada de la Alcaldía Cuajimalpa, que está ubicada en la Av. Juárez, s/n, en la colonia Cuajimalpa, C.P. 05000.

Hay varias opciones para llegar a la sede, ya que lo primero es dirigirte al Metro Observatorio o Tacubaya y después tomar un camión que te dejará cerca de la alcaldía.

Llega al Metro Observatorio - Toma el camión que diga Observatorio-Huixquilucan - Deberás bajarte en el centro de Cuajimalpa y caminar a la explanada.

Llega al Metro Tacubaya - Toma el camión que dice Tacubaya-Tinajas - Bájate en el Jardín Miguel Hidalgo y camina a la explanada.

PPP