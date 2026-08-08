¿Cuánto Cuesta el Uniforme Escolar 2026? Esto Gastas en un Kit para Hombre y Mujer en CDMX

A finales de agosto es el regreso a clases 2026 de la SEP para todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, por es común ver a miles padres de familia acudir a distintas tiendas para comprar los uniformes escolares en CDMX, por eso acá te decimos cuánto cuestan, desde el kit más barato hasta el más caro para hombre o mujer, esto según el programa 'Quién es Quién' de la PROFECO, que recaba y difunde información de precios de varios artículos.

Hace unos días ya te contamos dónde hay feria de regreso a clases PROFECO 2026, esto con el objetivo de que ahorres lo más que puedas en la compra de útiles y uniformes escolares en México.

¿Cuánto cuesta el uniformes escolar 2026 en CDMX?

El precio a pagar por un kit completo varía según el lugar en el que compres las prendas. Regularmente los costos suelen ser más accesibles en tiendas departamentales que en lugares especializados de uniformes escolares.

Si buscas comprar suéter, camisa o blusa y pantalón o falda, el costo para hombres va desde los 358 y hasta los 870 pesos. Para mujeres, el precio arranca desde los 337 y hasta los 599 pesos, aproximadamente.

Lista de precios del uniforme escolar 2026 por prenda

Si buscas ropa para tu hijo o hija de cara al inicio del próximo ciclo escolar 2026-2027, a continuación te dejamos las principales prendas que los padres de familia van a buscar, con el costo de cada vestimenta según el portal 'Quién es Quién' de la PROFECO:

Suéter

El precio más barato se ubica en 199 pesos para la talla 12-16 cerrado en cuello V. Para las tallas 6-10 y 12-26 con las variaciones de suéter abierto con cierre o botones, y cerrado en cuello V, el precio se ubica desde los 240 pesos, según PROFECO.

En cuanto a las tallas 32-36 y 38-40, el precio más barato se ubica en 260 pesos. Por otro lado, el costo más caro se encuentra en 295 pesos, por eso profeco lo ha considerado con un color rojo en su portal quién es quién en los precios.

Camisa

El precio de esta prenda formal arranca desde los 59 pesos, para las tallas 6-10 desde 59 y en tiendas especializadas llega hasta los 115 pesos.

El costo aumenta para los de talla 12-16, pues el precio inicial es 69 y hasta los 125 pesos cada prenda.

Pantalón

En algunas tiendas departamentales, el color verde de PROFECO, es decir el precio más barato, va de los 100 pesos hasta 149 en la talla 6-10. Sin embargo, es importante mencionar que el pantalón para esta talla puede estar más caro en tiendas especializadas de uniformes escolares, donde podrás encontrarlo hasta en 350 pesos, por lo que se le coloca en color rojo.

El precio de la talla 12-16 de pantalón lo encuentras desde 125 pesos hasta 190 pesos en tiendas departamentales. Asimismo las tallas 28-32 y 34-38 las encuentras desde 200 pesos, siendo estos precios los recomendados en color verde. El precio más caro para dichas tallas llega a alcanzar los 450 pesos

Falda

Esta prenda es de las más económicas de la lista, pues las tallas 6-10 van desde los 89 y hasta los 149 pesos, mientras que las tallas 12-16 suben su valor, aunque se mantienen en un rango decente, de 99 hasta los 179 pesos.

Blusa

Esta vestimenta también tiene un precio accesible, pues las blusas talla 6-10 arrancan con un precio de 49 y hasta 115 pesos. Para las tallas 12-16, el inicial sube a los 69 y va hasta los 125 pesos.

Short para clase de educación física

El precio más barato según el distintivo color verde de PROFECO indica que lo encuentras desde 70 pesos en tiendas departamentales, y hasta en 180 pesos en negocios dedicados a la venta de uniformes escolares.

Además de toda este información para adquirir uniformes escolares a un precio justo en este regreso a clases 2026 en la CDMX, una clave está en comprar con tiempo para poder comparar precios y encontrar el justo balance entre calidad y costo, todo esto en beneficio de tu bolsillo.

AO