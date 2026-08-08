Educación

¿Cuánto Cuesta el Uniforme Escolar 2026? Esto Gastas en un Kit para Hombre y Mujer en CDMX

Se acerca el regreso a clases de la SEP, por eso checa la lista de precios de uniformes escolares 2026 para hombres y mujeres, desde el más barato hasta el más caro en CDMX

Cuánto cuestan los uniformes escolares 2026 en CDMX precio de kit para hombre y mujer según PROFECOLa PROFECO ayuda a los padres de familia a encontrar uniformes escolares a un precio justo en 2026. Foto: Cuartoscuro

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