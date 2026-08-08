Publican Sede, Fecha y Horarios del Examen de Control UNAM 2026 en Tijuana

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó a Tijuana, Baja California, como una de las cuatro sedes del país para la aplicación del Examen de Control Presencial correspondiente al Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

En total, 518 aspirantes realizarán esta evaluación en Baja California, como parte del procedimiento establecido por la institución para quienes cumplieron con el puntaje mínimo requerido para avanzar a esta etapa del proceso de selección.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informó que, desde este viernes 7 de agosto, las y los aspirantes ya pueden consultar los detalles de su cita a través de ‘TU SITIO’, dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

¿Dónde y cuándo será el examen de la UNAM en Tijuana?

La evaluación para los aspirantes asignados a Baja California se realizará en:

Lugar: Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID.

Dirección: Esperanza número 4750, colonia Soler, Tijuana.

Fecha: domingo 16 de agosto de 2026.

Horario: el que haya sido asignado individualmente a cada aspirante en “TU SITIO”.

La UNAM aclaró que cada participante deberá consultar su cita personal, ya que ahí se especificarán el horario exacto, sede, croquis de ubicación y documentación requerida para presentar el examen.

Por ello, la institución recomendó ingresar con anticipación al sistema y revisar cuidadosamente toda la información antes de acudir a la evaluación.

Más de 58 mil aspirantes presentarán el examen en cuatro sedes

La UNAM informó que un total de 58 mil 783 aspirantes fueron distribuidos en las cuatro sedes habilitadas para esta etapa del proceso de selección.

El calendario contempla la aplicación de la prueba en:

León, Guanajuato: 2 mil 777 aspirantes, los días 12 y 13 de agosto.

Oaxaca, Oaxaca: mil 920 aspirantes, el 13 de agosto.

Tijuana, Baja California: 518 aspirantes, el 16 de agosto.

Ciudad de México: 53 mil 568 aspirantes, los días 17, 18 y 19 de agosto.

La institución también recordó que el folio protege los datos personales de las y los aspirantes, por lo que no debe compartirse con personas ajenas a la Universidad.

Para consultar la información del proceso, los participantes pueden ingresar al micrositio oficial del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

APG