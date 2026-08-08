Educación

Publican Sede, Fecha y Horarios del Examen de Control UNAM 2026 en Tijuana

La UNAM confirmó que 518 aspirantes presentarán el Examen de Control Presencial en Tijuana

UNAM Publica Fecha y Horarios del Examen Presencial en Tijuana; 518 Aspirantes lo PresentaránUNAM Publica Fecha y Horarios del Examen Presencial en Tijuana; 518 Aspirantes lo Presentarán | Foto: UNAM

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