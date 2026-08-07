Lance Hegerle Asume Cargo de Nuevo Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana

Lance Hegerle asumió como nuevo cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, representación diplomática desde la que tendrá jurisdicción sobre Baja California y Baja California Sur durante los próximos tres años.

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana informó que el diplomático inició oficialmente sus funciones el pasado 3 de agosto de 2026, en sustitución de Christopher Teal.

Hegerle cuenta con 27 años de trayectoria en el Departamento de Estado de Estados Unidos y ha desempeñado diferentes cargos diplomáticos y relacionados con asuntos políticos y de seguridad en países de América Latina.

Nuevo cónsul en Tijuana cuenta con experiencia en seguridad y asuntos antinarcóticos

Antes de llegar a Tijuana, Hegerle se desempeñó como director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, donde previamente también había ocupado el cargo de subdirector.

Durante su carrera diplomática ha trabajado en representaciones estadounidenses en Nicaragua, Uruguay, Panamá, Guatemala y Argentina, además de haber tenido asignaciones relacionadas con asuntos de Centroamérica y Cuba.

También fue asesor político del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y representante estadounidense ante un Equipo de Reconstrucción Provincial en Badghis, Afganistán. Su primera asignación dentro del Departamento de Estado fue como oficial consular en Lagos, Nigeria.

Lance Hegerle conoce la región fronteriza Tijuana-San Diego

El nuevo cónsul general es originario de Escondido, California, por lo que, de acuerdo con el Consulado, conoce la dinámica de la región fronteriza entre Tijuana y San Diego.

Es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Estatal de San Diego (SDSU), además de contar con una maestría en Estudios Estratégicos por la U.S. Air War College.

Hegerle estará acompañado durante su asignación en la región por su esposa, Florencia Hegerle, y sus tres hijas.

APG