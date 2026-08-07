Sociedad

Lance Hegerle Asume Cargo de Nuevo Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana

El diplomático estará al frente del Consulado de Estados Unidos en Tijuana durante tres años y tendrá jurisdicción en Baja California y Baja California Sur

Lance Hegerle Asume Como Nuevo Cónsul General de Estados Unidos en TijuanaLance Hegerle Asume Como Nuevo Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana | Foto: U.S. Consulate General

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