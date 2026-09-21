Seguridad

Investigan Muerte de Velador en Bodega de Siete Leguas en Lerdo, Durango

El cuerpo del hombre de 74 años fue localizado con heridas provocadas con un objeto punzocortante

El cuerpo del hombre de 74 años fue localizado con heridas provocadas con un objeto punzocortanteEl cuerpo fue localizado por uno de sus compañeros en la bodega de Siete Leguas. Foto: N+

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El cuerpo fue localizado por uno de sus compañeros en la bodega de Siete Leguas

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