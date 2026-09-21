Un hombre fue localizado sin vida al interior de la Bodega Siete Leguas, ubicada sobre la avenida Aquiles Serdán, en el municipio de Lerdo.

El occiso fue identificado como Jorge, de 74 años, quien se desempeñaba como velador del lugar y se encontraba realizando sus labores habituales de vigilancia.

El cuerpo presentaba heridas provocadas por un objeto punzocortante en el tórax y abdomen, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar con las investigaciones.

Un compañero que acudía a relevarlo fue quien localizó el cuerpo, luego de forzar el portón para poder ingresar al inmueble, al no obtener respuesta.

Las autoridades acudieron al sitio y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se llevará a cabo la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.