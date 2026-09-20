Accidentes

Muere Motociclista al Chocar Contra Muro de Contención en Lerdo, Durango

El hombre perdió el control y derrapó sobre el libramiento del periférico, a la altura del puente de la colonia San Isidro

El hombre perdió el control y derrapó sobre el libramiento del periférico, a la altura del puente de la colonia San IsidroEl accidente se registró la noche de este sábado en Lerdo. Foto: Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Lerdo

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El accidente se registró la noche de este sábado en Lerdo

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