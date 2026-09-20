Un motociclista perdió la vida luego de derrapar y estrellarse contra el muro de contención sobre el libramiento Periférico de Ciudad Lerdo, a la altura del puente de la colonia San Isidro.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta por los carriles en dirección de Lerdo hacia Gómez Palacio cuando, por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control de la unidad. Al derrapar, se impactó contra el muro de contención y posteriormente cayó sobre la carpeta asfáltica.

El accidente ocurrió cerca de las 19:30 horas de la noche del sábado, por lo que se movilizaron hasta el lugar elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, el ahora occiso no ha sido identificado por las autoridades. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de su fallecimiento.