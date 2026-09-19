Seguridad

Localizan Cuerpo de un Hombre en un Tramo Carretero de Gómez Palacio, Durango

Se informó que el occiso tenía quemaduras en la zona dorsal, presuntamente relacionadas con una posible electrocución

Localizan Cuerpo de Hombre en Tramo Carretero de Gómez Palacio, DurangoEl cuerpo del hombre fue trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley. Foto: N+

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