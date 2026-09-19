Un hombre fue localizado sin vida en un tramo carretero que conduce del ejido El Recuerdo al ejido La Fortuna, en el municipio de Gómez Palacio, Durango. El cuerpo presentaba signos de una posible electrocución, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes.

La mañana de este viernes, autoridades acudieron al lugar y localizaron a un hombre identificado como Daniel, de 31 años de edad. De acuerdo con información proporcionada por un familiar a las autoridades, el hombre tenía problemas de adicción a la droga conocida como cristal y presuntamente realizaba robos para subsistir.

El hombre vestía pantalón de mezclilla azul, playera negra de manga larga y tenis blancos. Al revisar el cuerpo, las autoridades observaron que presentaba quemaduras en la zona dorsal, aparentemente relacionadas con una posible electrocución.

Asimismo, en el lugar de los hechos fue localizada una segueta de herrería envuelta en una playera de color azul. El hallazgo quedó integrado a las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento y establecer si la muerte ocurrió a consecuencia de una descarga eléctrica.