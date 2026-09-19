La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz dio a conocer las condiciones climatológicas que prevalecerán en la entidad veracruzana durante los próximos días, destacando lluvias y tormentas aisladas, así como rachas de viento de 40 a 50 km/h.

Según lo informado, continúan desarrollándose nublados convectivos con potencial para lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del estado, resaltando aquellas que se encuentran sobre las cuencas de la zona norte, y se prevé que estos eventos continuarán en las siguientes horas.

Para el viernes 18 de septiembre se han pronosticado cielos de medio nublados a nublados con probabilidad de lluvias, así como chubascos y tormentas especialmente durante la tarde, noche y madrugada, con acumulados que van de 5 a 15 milímetros y máximos de 20 a 50 milímetros, principalmente en regiones de montaña y al sur de la entidad.

Asimismo, se espera que haya viento en las costas norte, este y noreste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas en áreas de tormentas, presentándose temperaturas mínimas de 23 ºC y máximas de 34 ºC en la zona de costa, de 21 ºC a 35 ºC en las llanuras, de 14 ºC a 27 ºC en la montaña y de 7 ºC a 21 ºC en el Valle de Perote.

El próximo sábado 19 de septiembre tendrá cielos parcialmente nublados durante la mañana, aumentando los nublados por la tarde y noche, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas que van de 5 a 15 milímetros y máximos de 30 milímetros, principalmente en regiones de montaña y en la zona sur.

De acuerdo al reporte, habrá viento en las costas norte y noreste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas en área de tormenta, con temperaturas mínimas de 23 ºC y máximas de 34 ºC en la zona de costa, de 21 ºC a 35 ºC en las llanuras, de 14 ºC a 27 ºC en la montaña y de 7 ºC a 21 ºC en el Valle de Perote.

Finalmente, para el domingo se esperan cielos medio nublados, aumentando los nublados por la tarde y noche, disminución del potencial para lluvias, registrándose acumulados en regiones de montaña y límites con Oaxaca.

También se informó que habrá viento en las costas norte y noreste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas en área de tormenta, con temperaturas mínimas de 23 ºC y máximas de 33 ºC en la zona de costa, de 21 ºC a 34 ºC en las llanuras, de 14 ºC a 26 ºC en la montaña y de 7 ºC a 20 ºC en el Valle de Perote.

Las autoridades recomendaron a los habitantes extremar precauciones, mantenerse hidratados y utilizar protector solar, así como asegurar objetos que puedan volar con las ráfagas de viento y mantenerse atentos ante ríos y arroyos de respuesta rápida.