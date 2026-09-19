Pronóstico del tiempo

Clima en Veracruz: Aviso Especial por Pronóstico de Lluvias y Viento Estos Días

De acuerdo con lo informado por PC, en distintas partes de la entidad veracruzana se esperan condiciones adversas.

Pronóstico del Clima: Aviso Especial por Lluvias y Rachas de Viento en VeracruzLas autoridades recomendaron a la población mantenerse atentos ante ríos y arroyos de respuesta rápida. Foto: Ceec Protección Civil

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Pronóstico del clima en Veracruz: lluvias y tormentas con vientos de hasta 50 km/h. Conoce las recomendaciones de Protección Civil.

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