SMN Revela Cómo Estará el Clima el Sábado en CDMX, Día del Segundo Simulacro Nacional 2026
Conoce aquí detalles del pronóstico del tiempo para mañana en la capital mexicana
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Este sábado 19 de septiembre, día del Segundo Simulacro Nacional en México, la capital mexicana seguirá con un clima adverso por canales de baja presión, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles altos de la atmósfera.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que habrá intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX).
A través de su “Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis”, detalló cómo estará el clima durante la mañana, la tarde y la noche, por lo que en N+ te presentamos toda la información.
Y es que mañana, por primera vez, se llevará a cabo en sábado un simulacro nacional en nuestro país.
En punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México), sonará la alerta en los 23 mil altavoces que están en CDMX, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima, Chiapas y el Estado de México. Así como en radio, televisión y en todos los celulares del país.
En ese marco, el SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que mañana en la mañana habrá cielo medio nublado con presencia y ambiente fresco a templado en la capital mexicana.
Por la tarde, previó ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) y descargas eléctricas.
Asimismo, pronosticó una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 25 a 27 grados centígrados. Además de viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
En una infografía adicional, la Conagua puntualizó que la probabilidad de chubascos vespertinos es del 60%, mientras que en la noche hay 20% de posibilidad de lluvias aisladas.
Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.
De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.
Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó a la ciudadanía tomar medidas de autocuidado, como identificar de forma oportuna las señales de inestabilidad en zonas de ladera.
“La aparición repentina de grietas en el terreno o en los muros de las viviendas, la inclinación inusual de postes y árboles, así como los escurrimientos de agua con sedimento o la presencia de ruidos extraños, son indicadores claros de que el suelo se está moviendo”, alertó.
Además, aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.
SPB
Consulta en los gráficos, el #PronósticoDelTiempo a 4 días para la #CDMX; Toluca, #EdoMéx; Cuernavaca, #Morelos, y Huatulco, #Oaxaca ⬇️ pic.twitter.com/JtQucdWL2Q— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2026