Internacional

Violencia Sexual durante Conflicto en Ucrania: De Más de Mil Casos, 89% es Atribuido a los Rusos

La ONU reveló que la mayoría de las víctimas son hombres, especialmente en los centros de detención, aunque también hay mujeres y niños, principalmente en territorios ucranianos ocupados

Soldados ucranianosSoldados ucranianos. Foto: AP | Archivo

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Violencia sexual en Ucrania: ONU documenta más de mil casos, 89% atribuidos a rusos. Víctimas son principalmente hombres en detención. Conoce el impacto de este conflicto en civiles.

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