Un tiroteo dentro de la Escuela Secundaria Nacional de Banga, en la provincia de Cotabato del Sur, en Filipinas, dejó un saldo de tres alumnos muertos y otros 8 heridos de gravedad.

Así lo confirmó un comunicado el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) del país, entidad encargada del tiroteo.

Se trata del tercer caso de este tipo desde junio, cuando ocurrió el primer ataque en un centro escolar en este país del sudeste asiático.

Los equipos locales de rescate recibieron una alerta la tarde de este viernes sobre disparos en la escuela ubicada en la isla de Mindanao, sin que estuviera claro si se trabaja de un solo tirador o más involucrados.

"Por ahora estamos tratando de informar a nuestros conciudadanos de que la situación es estable y que el incidente está bajo control", declaró el gobernador provincial de Cotabato del Sur, Reynaldo Tamayo.

El funcionario señaló que los primeros informes arrojan que el presunto atacante se unió a un grupo en línea interesado en crímenes reales, según publicó la cadena ABS-CBN.

El gobernador pidió a los padres no dejar armas al alcance de los menores y enfatizó que los tutores tienen responsabilidad legal en este tipo de eventos.

Mientras que el Departamento de Educación declaró que estaba en coordinación con las fuerzas del orden y mantener la seguridad y el bienestar de la comunidad estudiantil.

En un video publicado en Facebook, se ve a un hombre cargando a lo que parece ser un niño herido fuera de la escuela y subiéndolo apresuradamente al sidecar de una motocicleta que esperaba en el lugar.

En otra grabación, se escucha a una profesora hablando en un dialecto local y diciendo que hubo dos atacantes, mientras un estudiante insiste en que eran personas ajenas al centro educativo.

Este mes se realizaron en todo el país simulacros de respuesta a tiradores activos para reforzar la seguridad, después de dos tiroteos escolares que sacudieron a Filipinas en meses recientes.

Con información de N+