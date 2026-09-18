Internacional

Mueren 3 Estudiantes Tras Tiroteo en Una Escuela al Sur de Filipinas

Al menos otros 8 alumnos están en estado crítico, por lo que se teme que el número de víctimas pueda aumentar en las próximas horas

Equipos de rescate llegan a una escuela al sur de Filipinas donde se reportó un tiroteoEquipos de rescate llegan a una escuela al sur de Filipinas donde se reportó un tiroteo. Foto: Philippine Red Cross vía Reuters

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