El Archivo General de la Nación y la Embajada de Estados Unidos en México anunciaron la creación de una plataforma para identificar, localizar y recuperar documentos históricos mexicanos robados, y que será financiada por la representación diplomática estadounidense con 150 mil dólares.

Silvio González, ministro consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en México, dijo que a través de este proyecto, no solo se habla de piezas, mapas o documentos, sino de la relevancia pues cada uno tiene su historia.

"Nos habla de las personas que estuvieron antes que nosotros, de cómo se formaron nuestras sociedades y de los vínculos de nuestros pueblos que han construido durante muchas generaciones. Para los Estados Unidos, proteger el patrimonio cultural de México es parte de esa responsabilidad compartida”.

Marlene López, quien estuvo a cargo del proyecto Micrositio y Bases de Datos de la Red de Guardianes del Patrimonio Documental, explicó que este esquema le dará a México el primer registro oficial y público de patrimonio documental robado. pic.twitter.com/VrZiTTjj0z — AGNMéxico (@AGNMex) September 17, 2026

El proyecto tendrá una duración de 21 meses e incluirá un micrositio y tres bases de datos sobre documentos robados, recuperados y en posesión de particulares. Cualquier persona podrá consultar si un documento fue sustraído.

Mariana Berenice Gayosso Martínez, directora de Preservación del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación, comentó que se usará la inteligencia artificial para rastrear subastas y sitios web donde se comercialicen piezas históricas o relevantes.

"También para asociar imágenes y generar alertas tempranas, así ampliamos nuestra capacidad de vigilancia y recuperación. El patrimonio documental no está en venta, es memoria viva e identidad del pueblo mexicano”.

La plataforma incorporará una herramienta de búsqueda con inteligencia artificial capaz de localizar documentos mexicanos en casas de subasta y mercados en línea, incluso mediante descripciones textuales cuando no exista una imagen digitalizada, por lo que sustituirá la búsqueda por imagen en archivos o bibliotecas que no cuenten con una copia digital del documento.

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De acuerdo con el Archivo General de la Nación, México sería el primer país en contar con una herramienta de este tipo, que además permitiría presentar denuncias, facilitar la localización y recuperación de documentos y ayudar a coleccionistas y comerciantes a identificar qué bienes pueden comercializarse.

Marlene Victoria López Torres, subdirectora para la Protección y Restitución del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación, explicó que esta herramienta no la tienen ningún país en el mundo.

"Estados Unidos es un país que destaca por sus recursos avanzados en tecnología e innovación, por lo que el uso por primera vez de la inteligencia artificial en una herramienta especializada en la recuperación de bienes documentales mexicanos corrobora la excelencia de ese país y nos coloca como socios estratégicos en la protección de la memoria documental”.

El proyecto se desarrollará en tres fases: integración de la información sobre documentos sustraídos, desarrollo tecnológico de la plataforma y una etapa de difusión. También contempla mecanismos de coordinación con aduanas y autoridades policiales de México y Estados Unidos para identificar, denunciar y recuperar documentos localizados.

Con información de Juan Pablo Narcia

ICM