Cultura

Anuncian Plataforma para Buscar Documentos y Piezas Históricas Robadas a México

El proyecto es encabezado por el Archivo General de la Nación (AGN) y la embajada de Estados Unidos, que para el desarrollo de esta herramienta dará 150 mil dólares

Presentación de la plataforma de búsqueda de documentos históricos robadosPresentación de la plataforma de búsqueda de documentos históricos robados. Foto: Facebook | ArchivoGeneraldelaNacion

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