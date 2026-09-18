Seguridad

Realizan Decomiso de Arsenal y Vehículos en Culiacán, Sinaloa

En la colonia Isla Musala se aseguraron, inmuebles, armas largas, cargadores, cartuchos, vehículos y equipo táctico diverso

Inmueble asegurado en Culiacán, Sinaloa.Foto: Defensa

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