Realizan Decomiso de Arsenal y Vehículos en Culiacán, Sinaloa
En la colonia Isla Musala se aseguraron, inmuebles, armas largas, cargadores, cartuchos, vehículos y equipo táctico diverso
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En la colonia Isla Musala se aseguraron, inmuebles, armas largas, cargadores, cartuchos, vehículos y equipo táctico diverso
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Las Comandancias de la III Región Militar y 9/a. Zona Militar, informaron que integrantes del Ejército Mexicano y del Grupo Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en apoyo a la Fiscalía General de la República, aseguraron, inmuebles, armamento y vehículos, el 15 de septiembre, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Esto ocurrió durante la ejecución de dos Órdenes Técnicas de Investigación en la colonia Isla Musala, de Culiacán, Sinaloa.
Lo asegurado en el operativo fueron 2 inmuebles, 2 armas largas, 31 cargadores, 4,836 cartuchos, 4 vehículos y equipo táctico diverso.
Con estos resultados, señaló el boletín, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han logrado el aseguramiento durante la presente administración de 27,087 armas de fuego, 4,872,728 cartuchos, 120,073 cargadores y 49,846 vehículos.
Se precisó que lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, para seguir con las investigaciones y acciones periciales.
Con información de Secretaría de la Defensa Nacional.