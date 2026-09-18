Las Comandancias de la III Región Militar y 9/a. Zona Militar, informaron que integrantes del Ejército Mexicano y del Grupo Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en apoyo a la Fiscalía General de la República, aseguraron, inmuebles, armamento y vehículos, el 15 de septiembre, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Esto ocurrió durante la ejecución de dos Órdenes Técnicas de Investigación en la colonia Isla Musala, de Culiacán, Sinaloa.

Foto: Defensa

Lo asegurado en el operativo fueron 2 inmuebles, 2 armas largas, 31 cargadores, 4,836 cartuchos, 4 vehículos y equipo táctico diverso.

Foto: Defensa

Con estos resultados, señaló el boletín, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han logrado el aseguramiento durante la presente administración de 27,087 armas de fuego, 4,872,728 cartuchos, 120,073 cargadores y 49,846 vehículos.

Se precisó que lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, para seguir con las investigaciones y acciones periciales.

Con información de Secretaría de la Defensa Nacional.