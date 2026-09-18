Pronóstico del tiempo

Habrá Chubascos y Lluvias Intensas en 20 Estados de la República Mexicana

A pesar de las precipitaciones, el calor seguirá en el norte del territorio nacional, así como en estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán

Elementos de Protección Civil de Mazatlán ayudan a una familia afectada por una inundaciónElementos de Protección Civil de Mazatlán ayudan a una familia afectada por una inundación. Foto: Facebook | Protección Civil Mazatlán Informa

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