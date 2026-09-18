El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Asimismo, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Además, habrá chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, norte y sur del territorio nacional; así como lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos en Sonora.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste) y Sinaloa (centro y sur).

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Este viernes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este) y Puebla (norte y sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y este), Guerrero (este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (este), Campeche (norte), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California Sur, Aguascalientes y Guanajuato.

Mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste y sur), Sinaloa, Durango (noroeste) y Chihuahua (noreste y suroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Veracruz y Tabasco.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se prevé cielo nublado, ambiente fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente frío en zonas altas.

Durante la tarde, se pronostica ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas.

En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la mínima será de 13 a 15 °C. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 °C y una temperatura mínima de 8 a 10 °C.

Con información de Conagua

ICM