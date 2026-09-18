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Inicia Temporada de Frentes Fríos 2026-2027: Estos son los que Habrá en Septiembre

La temporada actual contempla la llegada de 56 frentes fríos en el país

Mujer con fríoLos últimos cuatro meses del 2026 se prevé el ingreso de 27 frentes fríos. Foto: Cuartoscuro

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Este mes de septiembre 2026 marca el inicio de 56 frentes fríos en México. Conoce cómo estos sistemas impactarán el clima hasta mayo 2027 y qué esperar en tu área.

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