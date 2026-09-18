Inicia Temporada de Frentes Fríos 2026-2027: Estos son los que Habrá en Septiembre

La temporada de frentes fríos 2026-2027 ya comenzó y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que varios sistemas frontales ingresen a territorio mexicano durante este mes.

De acuerdo con el pronóstico presentado por el SMN, durante la temporada se esperan 56 frentes fríos entre septiembre de 2026 y mayo de 2027.

El mes de septiembre contempla tres frentes fríos, mientras que en octubre se esperan siete, ocho en noviembre y nueve en diciembre. Para 2027 se estiman ocho sistemas en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos en mayo.

De esta manera, durante los meses que le restan al actual año 2026, se prevé el ingreso de 27 sistemas frontales al país.

Los frentes fríos pueden ocasionar descensos de temperatura, lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado, nubosidad y, dependiendo de las condiciones atmosféricas y de cada región, heladas o nevadas.

El SMN señaló que la llegada de un frente frío no significa necesariamente que todo el país registre temperaturas extremas, ya que sus efectos dependen de la trayectoria del sistema y de las condiciones meteorológicas de cada región.

Además, explicó que uno de los factores que influirá en el comportamiento de la temporada será el fenómeno El Niño.

De acuerdo con el organismo, se prevé que El Niño continúe fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias y alcance su mayor intensidad hacia finales de 2026, periodo en el que también se espera una mayor frecuencia de frentes fríos.

El SMN estima que alrededor de 32 sistemas frontales se presenten entre noviembre, diciembre, enero y febrero, es decir, más de la mitad de los 56 previstos para toda la temporada.

En conferencias previas, el coordinador del SMN dio a conocer que los estados que se verán afectados con la mayor incidencia de frentes fríos serán: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

Además, el organismo prevé un incremento en la frecuencia de los llamados eventos de Norte, que pueden provocar fuertes rachas de viento, aumento del oleaje y precipitaciones, principalmente en zonas costeras del Golfo de México.

Las entidades que podrían tener las mayores afectaciones por eventos de Norte, ocasionados por los frentes fríos, serán Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y algunas zonas de la Península de Yucatán.

PT