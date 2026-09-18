Accidentes

Colapso de Andamio Deja Dos Trabajadores Heridos en Colegio en San Pedro, NL

Los hombres lesionados se encontraban realizando labores dentro de una escuela privada

ColegioAutoridades inspeccionaron el colegio donde ocurrió el accidente. Foto: N+

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