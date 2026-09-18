Dos trabajadores resultaron lesionados luego de que el andamio en el que laboraran se colapsara. El accidente laboral ocurrió dentro de un colegio privado, ubicado en las calles Sierra alta y Perseverancia, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Luego de percatarse de este accidente, compañeros de los trabajadores de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos. Hasta este punto llegaron rescatistas de Protección Civil de San Pedro, quienes comenzaron a valorar a los hombres lesionados.

Luego de una valoración médica, los trabajadores heridos fueron trasladados de inmediato hasta un hospital privado para ser atendidos por especialistas. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los heridos ni el tipo de heridas que presentaban, por lo que se espera se den más detalles en las próximas horas.

Rescatistas inspeccionaron el área donde se encontraban laborando los trabajadores heridos. Los elementos confirmaron que ambos sujetos cayeron desde una altura aproximada de dos a tres metros de altura.

Los elementos de Protección Civil de San Pedro señalaron que también inspeccionarán si los trabajadores cuentan con el equipo necesario para trabajar en puntos de altura.