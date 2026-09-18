La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el pasado 14 de septiembre el Ejército mexicano inhibió, mediante el intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), un dron que ingresó a Tijuana procedente de ese país.

De acuerdo con información de la Defensa, el dron era empleado en la colonia Nido de las Águilas del municipio de Tijuana, Baja California, por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos.

Como parte de la "Operación Águila Alta", personal militar realizó patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres que permitieron localizar y detener al presunto operador del dron; durante esta acción se aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron.

El dron era empleado por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico ilícito de personas. Foto: Defensa

En tanto, la persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica, así como realizar las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

Los hechos se dieron a conocer durante una reunión binacional de trabajo encabezada por el comandante de la 2/a. Zona Militar, en Tijuana, con representantes de la CBP en el marco de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación (BIG) México–Estados Unidos y de la “Operación Águila Alta”.

El encuentro, celebrado el pasado 15 de septiembre, tuvo como propósito realizar una evaluación intermedia de la “Operación Águila Alta”, que se desarrolla en el área fronteriza de Tijuana y San Diego, California, cada fuerza dentro de su territorio.

AMP