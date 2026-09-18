Seguridad

Ejército y CBP Inhiben un Dron que Ingresó a Tijuana desde EUA: Defensa

El dron era empleado por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos

Frontera entre México y Estados Unidos. Foto: CuartoscuroFrontera entre México y Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

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